Комиссия по гособороне: атаки на подводную инфраструктуру в Балтийском море – преднамеренные

Согласно заявлению комиссии, сформировалась модель физических гибридных атак на подводную инфраструктуру в Балтийском море, представляющих угрозу НАТО и Европейскому союзу. По мнению комиссии, эти действия носят преднамеренный, повторяющийся и осознанный характер, сообщили радионовости ERR.

Комиссия отметила, что, подобно миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтики, необходимо усилить постоянные морские силы в Балтийском море, одной из главных задач которых станет защита подводной инфраструктуры.

„Ни одно судно, подозреваемое в терроризме против инфраструктуры, не должно покинуть место происшествия до завершения следственных действий“, – подчеркнули в комиссии.

Ранее мы писали о том, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26. Компании Elisa Eesti AS и CITIC Telecom CPC проинформировали в среду вечером о перебоях в работе морских телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией.

Два кабеля с неисправностями принадлежат Elisa, а один - CITIC Telecom CPC. Компании сообщили о неисправностях в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Позже состоялась пресс-конференция финской полиции, на которой были представлены данные о повреждениях морских кабелей между Эстонией и Финляндией. Финская пограничная служба задержала в своих экономических водах танкер под флагом Островов Кука, перевозящий нефть из России, который подозревался в повреждении электрического кабеля EstLink2.

Согласно первоначальному предположению, повреждение кабелей было вызвано потерянным якорем нефтяного танкера Eagle S. При первичном расследовании полиция Финляндии не обнаружила якорей на задержанном судне — при поднятии якорей на поверхность поднялись только якорные цепи.

Позже стало известно, что если бы правительство Финляндии не приняло решение остановить судно, нефтяной танкер Eagle S, подозреваемый в разрыве морского кабеля Estlink 2, продолжил бы свои действия.

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