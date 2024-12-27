ОТ РЕДАКЦИИ | Третья российская диверсия. Чем ответит НАТО на разрыв кабелей в Балтийском море?

25 декабря финская компания Fingrid сообщила о разрыве подводного кабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию, что привело к прекращению подачи электроэнергии. Кроме того, 25-го числа компании Elisa и CITIC заявили о повреждении трёх телекоммуникационных кабелей между Эстонией и Финляндией. Позже уточнили, что повреждён и четвёртый кабель: C-Lion1, соединяющий Хельсинки с Берлином. Финская пограничная служба задержала нефтяной танкер Eagle S, принадлежащий российскому теневому флоту, который Россия создала для перевозки нефти в обход международных санкций.

Это уже третий случай, когда корабли из теневого флота России повреждают кабели в Балтийском море. Estlink 2 уже был повреждён в начале этого года. Это невозможно считать совпадением или несчастным случаем — это целенаправленная диверсия со стороны России.

Странам Балтийского региона нужно начать задерживать эти танкеры, подниматься на борт, проверять страховку, документацию, техническую исправность и арестовывать суда, которые не соответствуют требованиям.

Вопрос заключается в том, как на это ответить. Во-первых, нужно реально начинать бороться с российским теневым флотом. Эти суда вливают деньги в российский военный бюджет, чтобы Кремль мог продолжать свою агрессию против Украины. Теневой флот представляет серьёзную проблему не только потому, что он помогает России обходить „дырявые“ западные санкции, но и потому, что в основном это старые танкеры, не соответствующие техническим нормам. Они являются большой угрозой экологии Балтийского моря. Несоответствие техническим нормам — это веский повод для борьбы с этим явлением. Иными словами, странам Балтийского региона нужно начать задерживать эти танкеры, подниматься на борт, проверять страховку, документацию, техническую исправность и арестовывать суда, которые не соответствуют требованиям. Да, это нужно было сделать уже давно, но теперь есть ещё одна причина занять более жёсткую позицию.