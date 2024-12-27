Новости Эстонии
27.12.2024, 10:30

Диверсия против подводной инфраструктуры в Финском заливе. Что говорится в 4-й статье устава НАТО?

 
Власти Финляндии задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука, следовавший, по первоначальным данным, с незакрепленным якорем. Следователи поднялись на борт судна и допросили экипаж. Как подозревают власти, судно из российского „теневого флота“, и именно его якорь повредил кабель Estlink 2.
Власти Финляндии задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука, следовавший, по первоначальным данным, с незакрепленным якорем. Следователи поднялись на борт судна и допросили экипаж. Как подозревают власти, судно из российского „теневого флота“, и именно его якорь повредил кабель Estlink 2.
ФОТО: Soome piirivalve

Выступая вчера, 26 декабря, в передаче ETV „Актуальная камера“, премьер-министр Кристен Михал сказал, что из-за сбоев в подводной инфраструктуре не была задействована четвертая статья НАТО.

Выход из строя пяти различных подводных кабелей, включая предполагаемое повреждение кабеля Estlink 2 судном российского „теневого флота“, поставил вопрос о том, должны ли Эстония и Финляндия начать в связи с этим консультации по 4-й статье НАТО.

Премьер-министр Кристен Михал, выступая вчера, 26 декабря, в передаче ETV „Актуальная камера“, сказал, что хотя формально четвертая статья НАТО еще не введена в действие, консультации уже ведутся. „У меня состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО. Консультации внутри НАТО, с союзниками в Северных странах, в странах Балтии, с лидерами Евросоюза уже ведутся. И если потребуется, мы можем выйти из этого круга мирных консультаций и задействовать 4-ю статью. Сейчас мы находимся на стадии консультаций, и мы обязательно проконсультируемся с финнами“, - добавил он.

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