Диверсия против подводной инфраструктуры в Финском заливе. Что говорится в 4-й статье устава НАТО?

Выход из строя пяти различных подводных кабелей, включая предполагаемое повреждение кабеля Estlink 2 судном российского „теневого флота“, поставил вопрос о том, должны ли Эстония и Финляндия начать в связи с этим консультации по 4-й статье НАТО.

Премьер-министр Кристен Михал, выступая вчера, 26 декабря, в передаче ETV „Актуальная камера“, сказал, что хотя формально четвертая статья НАТО еще не введена в действие, консультации уже ведутся. „У меня состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО. Консультации внутри НАТО, с союзниками в Северных странах, в странах Балтии, с лидерами Евросоюза уже ведутся. И если потребуется, мы можем выйти из этого круга мирных консультаций и задействовать 4-ю статью. Сейчас мы находимся на стадии консультаций, и мы обязательно проконсультируемся с финнами“, - добавил он.