27.12.2024, 10:30
Диверсия против подводной инфраструктуры в Финском заливе. Что говорится в 4-й статье устава НАТО?
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Выступая вчера, 26 декабря, в передаче ETV „Актуальная камера“, премьер-министр Кристен Михал сказал, что из-за сбоев в подводной инфраструктуре не была задействована четвертая статья НАТО.
Выход из строя пяти различных подводных кабелей, включая предполагаемое повреждение кабеля Estlink 2 судном российского „теневого флота“, поставил вопрос о том, должны ли Эстония и Финляндия начать в связи с этим консультации по 4-й статье НАТО.
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