СМИ: в районе пролегания кабеля Estlink 2 был также замечен нефтяной танкер теневого флота РФ

В месте пролегания кабеля Estlink 2, о разрыве которого стало известно 25 декабря, также было замечено судно под флагом Островов Кука Eagle S, которое, по данным британского издания Lloyd’s List, входит в теневой флот России. По информации службы мониторинга морского движения Marinetraffic, танкер Eagle S направлялся из Санкт-Петербурга в Египет. Кроме того, по данным Marinetraffic, упомянутое судно заметно замедлило ход за несколько минут до пересечения поврежденного кабеля Estlink2.

О том же сообщает на своей платформе Bluesky аккаунт Auonsson, занимающийся анализом открытых данных.

Если посмотреть на дальнейшее движение этого судна, то окажется, что патрульный корабль финской пограничной службы „Turva“ прошлой ночью сопроводил его в финские воды. Оба корабля также находились там на момент публикации этой статьи.

Финская сетевая компания Fingrid сообщила о разрыве кабеля Estlink 2, которым совместно владеют Эстония и Финляндия, 25 декабря. Компания не исключает диверсию, но подчеркнула, что причины происшествия еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети в 12:26. В момент отключения в непосредственной близости от кабеля находилось китайское грузовое судно Xin Xin Tian 2. Судно вышло из Санкт-Петербурга 24 декабря и, по данным портала MarineTraffic, направляется в египетский порт Порт-Саид.

В последние месяцы в Балтийском море зафиксированы случаи повреждения кабелей, которые, по некоторым данным, могут быть связаны с грузовыми судами под флагом Китая.

В ноябре китайское судно Yi Peng 3 подозревали в повреждении двух критически важных кабелей передачи данных в Балтийском море. А в октябре прошлого года грузовое судно Newnew Polar Bear, зарегистрированное под флагом Гонконга, связывали с повреждением газопровода Balticconnector.

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