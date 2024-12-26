Электричество в Эстонии в пятницу будет стоить в 50 раз дороже, чем в Финляндии

По сравнению c 26 декабря, когда электричество в Эстонии в среднем стоило 3,32 цента за киловатт-час, средний биржевой тариф вырастет более чем в четыре раза.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество в пятницу будет такой же, как в Эстонии, а в Финляндии она будет в 53 раза ниже - 0,27 цента за киловатт-час. К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

Накануне стало известно, что эстонско-финский морской энергокабель Estlink 2 вышел из строя. Причины аварии расследуются, власти не исключают, что кабель был поврежден якорем торгового судна, относящегося к российскому „теневому флоту“.

Ранее мы писали о том, что финская энергетическая компания Fingrid сообщила, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26.

Руководитель отдела мониторинга Fingrid Арто Пахкин в интервью Iltalehti заявил, что ни одна версия не исключается. „Каждый камень будет перевернут, чтобы выяснить причину [отключения]. Диверсия также рассматривается как один из возможных вариантов“, — отметил он.

Сегодня в 14:00 состоялась пресс-конференция финской полиции, на которой были представлены данные о повреждениях морских кабелей между Эстонией и Финляндией. Финская пограничная служба задержала в своих экономических водах танкер под флагом Островов Кука, перевозящий нефть из России, который подозревается в повреждении электрического кабеля EstLink2. Кроме того, финская сторона подозревает умышленное повреждение других коммуникационных кабелей.

В последние месяцы в Балтийском море зафиксированы случаи повреждения кабелей, которые, по некоторым данным, могут быть связаны с грузовыми судами под флагом Китая.

В ноябре китайское судно Yi Peng 3 подозревали в повреждении двух критически важных кабелей передачи данных в Балтийском море. А в октябре прошлого года грузовое судно Newnew Polar Bear, зарегистрированное под флагом Гонконга, связывали с повреждением газопровода Balticconnector.

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