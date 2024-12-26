Кабель выведен из эксплуатации, по крайней мере, до конца года. Elering: идентификация места неисправности Estlink 2 продолжается

По словам Рейго Кебья, члена правления Elering, команды системных операторов работали практически всю ночь, чтобы определить точное место повреждения. „Мы провели ряд диагностических работ и измерений как на эстонской, так и на финской стороне и сосредоточились на определении места повреждения в кабельной части соединения“, - сказал Кебья.

Сегодня утром Fingrid обновила оперативное предупреждение для участников рынка, в котором говорится, что линия передачи будет неработоспособна до конца года. Рыночный релиз будет обновлен при появлении новой информации.

На безопасность электроснабжения отключение не повлияет, так как система электроснабжения построена таким образом, что готова к отключению некоторых внешних соединений в любое время, и системные операторы ежедневно готовятся к таким событиям. Эстония и страны Балтии обладают достаточными генерирующими мощностями и резервами, а также импортными мощностями, чтобы удовлетворить потребности страны в электроэнергии.

Ранее мы писали о том, что финская энергетическая компания Fingrid сообщила, что электрическое соединение EstLink 2 между Эстонией и Финляндией было отключено от сети 25 декабря в 12:26. В момент отключения в непосредственной близости от кабеля находилось китайское грузовое судно Xin Xin Tian 2.

Судно вышло из Санкт-Петербурга 24 декабря и, по данным портала MarineTraffic, направляется в египетский порт Порт-Саид.

Руководитель отдела мониторинга Fingrid Арто Пахкин в интервью Iltalehti заявил, что ни одна версия не исключается. „Каждый камень будет перевернут, чтобы выяснить причину [отключения]. Диверсия также рассматривается как один из возможных вариантов“, — отметил он.

В последние месяцы в Балтийском море зафиксированы случаи повреждения кабелей, которые, по некоторым данным, могут быть связаны с грузовыми судами под флагом Китая.

В ноябре китайское судно Yi Peng 3 подозревали в повреждении двух критически важных кабелей передачи данных в Балтийском море. А в октябре прошлого года грузовое судно Newnew Polar Bear, зарегистрированное под флагом Гонконга, связывали с повреждением газопровода Balticconnector.

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