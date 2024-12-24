На Рождество должен был открыться тоннель между Хельсинки и Таллинном. Что с ним?

Компания Finest Bay Area Development, возглавляемая Вестербакой и Кустаа Валтоненом, уже потратила на проект тоннеля миллионы евро. За восемь лет работы проект столкнулся со множеством препятствий.

По словам Вестербаки, в Эстонии реализацию замедляют местные особенности – особенно много различий с Финляндией связано с процедурами оценки воздействия на окружающую среду.

„В Эстонии все крупные процедуры оценки воздействия на окружающую среду проходят через правительство. Здесь этот процесс гораздо более негибкий по сравнению с Финляндией, где он поддается прогнозированию по срокам“, – отметил Вестербака.

Однако, по его словам, сейчас правительства обеих стран положительно относятся к проекту.

Тема строительства тоннеля также обсуждалась на первой встрече премьер-министров Петтери Орпо и Кристена Михала в августе в Хельсинки – тогда Михал с улыбкой сообщил, что пообещал эстонцам, что строительство тоннеля начнется до его выхода на пенсию.

„Эстонский экспресс“ полтора года назад писал, что В 2018 году финский бизнесмен Питер Вестербака представил общественности план тоннеля Таллинн-Хельсинки.

„Тоннель как таковой, безусловно, можно построить, вопрос лишь в том, успеют ли увидеть его наши глаза“, — сказал тогда изданию архитектор Индрек Аллманн.

„Вестербака, сделавший свое состояние на видеоиграх Angry Birds, выдвинул идею строительства тоннеля между Таллином и Хельсинки в конце прошлого десятилетия. Два года назад он пообещал, что поезд будет курсировать между двумя столицами уже к Рождеству 2024 года, и заявил, что нашел в Дубае и Китае инвесторов для строительства самого длинного в мире подводного тоннеля.