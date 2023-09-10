Эстонский Экспресс
10.09.2023, 08:02

Туннель Таллинн-Хельсинки и острова-казино. 10 самых грандиозных проектов, которые так и не построили в Эстонии

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ВНУШИТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ: Согласно проекту 2012 года в Таллинне должно было быть построено самое большое в странах Балтии деревянное здание для общественного пользования — конноспортивная база. Архитектор Индрек Аллманн говорит, что это была самая интересная работа, которая ему попадалась, но проект отложили в долгий в ящик.
ВНУШИТЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ: Согласно проекту 2012 года в Таллинне должно было быть построено самое большое в странах Балтии деревянное здание для общественного пользования — конноспортивная база. Архитектор Индрек Аллманн говорит, что это была самая интересная работа, которая ему попадалась, но проект отложили в долгий в ящик.
ФОТО: Delfi Meedia

Острова-казино в Таллиннском заливе, аквариум для океанических рыб в Ляэнемаа, тоннель до Хельсинки — в течение многих лет в Эстонии появлялись самые экстравагантные идеи, но по разным причинам они так и не были воплощены в жизнь. Eesti Ekspress собрал самые яркие проекты, которые (пока) так и не были реализованы в восстановившей независимость Эстонии.

Также мы даем каждому проекту оценку его текущего состояния. Оказывается, все-таки есть проблеск надежды увидеть, как некоторые из них становятся реальностью.

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