Туннель Таллинн-Хельсинки и острова-казино. 10 самых грандиозных проектов, которые так и не построили в Эстонии

Острова-казино в Таллиннском заливе, аквариум для океанических рыб в Ляэнемаа, тоннель до Хельсинки — в течение многих лет в Эстонии появлялись самые экстравагантные идеи, но по разным причинам они так и не были воплощены в жизнь. Eesti Ekspress собрал самые яркие проекты, которые (пока) так и не были реализованы в восстановившей независимость Эстонии.