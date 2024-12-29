Осиновский: мы в прифронтовой зоне, инвестировать в Португалию сейчас проще, там ракеты летать точно не будут

Вы работаете во многих странах. Эстония сейчас привлекательна для иностранных инвестиций?

Нет. Эстония привлекательна все меньше и меньше. Это уже геополитический вопрос - соседство с Россией. Раньше мы продавали себя как мостик между Западом и Востоком. Мы знаем и русский, и английский. Сегодня мы являемся прифронтовой полосой. Нам нужно думать, как минировать границу, покупать ракеты, которые летят до Петербурга. В этой ситуации для инвестиций в прифронтовую зону должна быть какая-то идея, должна быть супердоходность. Потому что инвестировать в Португалию сейчас проще, там ракеты летать точно не будут.

Какие у нас есть преимущества перед Португалией? Мы - очень дорогая страна. Все дорого, в магазин приходишь и удивляешься. У нас дорогое электричество. Есть страны, где дешевле электроэнергия. Также наше главное преимущество - отсутствие налога на необлагаемую прибыль, мы и туда сумели залезть. Это совсем уже. Вся наша идеология - что облагать налогом эффективность мы не будем - пропала. Мы единственные, кто понимал, что наказывать эффективную компанию нельзя (с 2026 года в Эстонии будут взимать налог в размере 2% с прибыли предприятий - прим. ред.).

У нас очень работящий народ. Эстония - страна с очень хорошим потенциалом. Мы просто оказались в такой ситуации. Да, мы будем без иностранных инвестиций или частично без них. Да, будут большие расходы на обеспечение обороноспособности. Просто мы теперь не будем Балтийским тигром, будем похуже, скромнее, но ничего страшного, мы справимся, будем жить дальше.

Так получилось, что мы оказались в прифронтовой зоне. Нам нужно сделать серьезные выводы из украинской войны и укрепить границу. Мы должны готовиться и сделать так, чтобы войны не было на нашей территории.

Россия может напасть на Эстонию?

Да. Я считаю, что это не вопрос, нападет или нет, это вопрос - когда.

Уедете из Эстонии в этом случае?