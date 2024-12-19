Олег Осиновский в интервью RusDelfi: чиновники — дурилки картонные, Ансип сотворил чудо, войны с Россией не избежать

Представим, Олег Осиновский стал министром финансов. Что бы вы сделали в первую очередь?

Нужно массово провести приватизацию государственных компаний, например, Eesti Energia, Tallinna Sadam, Enefit Green. Дело даже не в том, что государство быстро получит деньги. Компании просто будут эффективнее работать. Нет ведь споров, что компании нужен хозяин. Чиновник не может быть хозяином.

Объясните, сейчас вырастут налоги. Государство будет получать больше или меньше? Или люди начнут меньше тратить из-за роста цен?

Бюджет у государства вырастет. Денег у государства будет больше. У вас денег может стать меньше, а у пенсионеров больше. Потому что государство у вас соберет деньги, а пенсионерам раздаст в виде пенсий. Это вопрос распределения. А оно всегда будет несправедливо по отношению к кому-то. Примеров удачного распределения не существует. Одни станут богаче, одни беднее.

Еще раз: повышения налога с оборота и подоходного налога - это хорошо? Вы поддерживаете это?

Нет, я это не поддерживаю. Сегодня чиновники получают в руки деньги, которые им не нужны. Вместо того, чтобы сокращать расходы, они будут их увеличивать.

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