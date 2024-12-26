Бизнесмен рассказал, почему в Эстонии высокие цены на недвижимость

По данным Eurostat, с 2010 года по второй квартал 2024 года цены на жилую недвижимость в Эстонии выросли на 232%, а цены на аренду увеличились на 203%. Эстония занимает первое место в Европе по этому показателю. К тому же рост цен не замедляется. В первом квартале 2024 года индекс цен на жильё в Эстонии увеличился на 7,81% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По словам Олега Осиновского, цены растут, потому что спрос определяет предложение. „Если вы способны платить за квадратный метр 4000 евро - он и будет стоить 4000 евро. Как вы только сможете платить 4100 - будет 4100. И так далее. Рынок берет максимальную цену, которую может взять. Это вопрос способности населения платить за недвижимость“, - сказал предприниматель, в том числе занимающийся недвижимость.

На данный момент средняя цена за квадратный метр в Таллинне составляет 3005 евро. Однако многое зависит от микрорайона. Например, в Каламая в среднем квадратный метр стоит 4600 евро, а в Пельгуранде 2400 евро.

Причина роста цен в том, что мы постоянно вбрасываем деньги в наши экономику, считает Олег Осиновский. „Как только зарплаты поднимаются, растет цена на недвижимость. Как только у вас не будет денег платить 4000 евро за квадрат, то цена будет 3500. Зарплаты растут, цены растут. Пока вы не ограничите количество денег в экономике - инфляция будет расти, это очень упрощенный ответ“, - сказал он.

Когда мы начали вбрасывать деньги в экономику? Во времена ковида? „Да, конечно. Когда было сумасшедшее правительство EKRE с центристами и Isamaa. Они взяли кредит на 2 млрд евро и раздавали деньги всем. Даже нам раздавали, хотя нам не надо было. И все эти деньги пришли в магазины и разорвали рынок. Это только надо запустить.