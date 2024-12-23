Трое административных директоров судов получат внушительные премии

Административный директор Тартуского окружного суда, Тартуского уездного суда и Тартуского административного суда Тийна Эреб получит премию в размере 7500 евро брутто.

Такую же премию Пакоста назначила административному директору Харьюского уездного суда, Таллиннского окружного суда, Таллиннского административного суда, Вируского уездного суда и Пярнуского уездного суда Марио Метсоя.

Директор крепостного и регистрового отделов Тартуского уездного суда и отдела платежных поручений Пярнуского уездного суда Ханс Мокс получил премию в размере 6000 евро.

Обоснования для выплаты премий в указе министра не приводятся.

Премии получили и чиновники Министерства образования и науки

Ранее RusDelfi сообщал, что Министерство образования и науки выплатило почти 60 сотрудникам солидную премию за решение масштабных дополнительных задачи и дополнительное рабочее время. По мнению министра и канцлера, важно мотивировать сотрудников.

Хотя выплата премий и премий является распространенной практикой, возникает вопрос, почему именно во времена сокращений сотрудникам министерства были выданы такие большие премии. Суммы варьировались от 1000 до 4000 евро, причем большая часть была связана с развитием систем, законодательством, международными проектами и стратегическим управлением.

В министерстве пояснили, что в этом году была принята новая инструкция по заработной плате, согласно которой скорректированы основы определения и выплаты всех переменных заработных плат. Поэтому суммы невозможно сравнивать с предыдущими годами. „Мы не могли допустить расходов во время планирования сокращений. Финансово подведя итоги 2024 года, можно будет даже частично компенсировать людям переработки“, - сказала канцлер.

По словам канцлера, реформы прошлого правительства в сфере образования были амбициозными. „В 2024 году мы довели до финиша несколько из них. Это потребовало от многих больших усилий и дополнительных к рабочему дню часов, что не удалось компенсировать свободным временем“, - пояснила Винтер-Немвальтс.

По ее словам, от госслужащих ожидается качественное выполнение рабочих задач и целеустремленность, но в то же время это нечем компенсировать. „К сожалению, мы находимся в худшем положении по сравнению с другими министерствами в сравнении зарплат, и поэтому многие достойные специалисты ушли из министерства в другие бюджетные учреждения, где зарплаты выше“, - сказала она.

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