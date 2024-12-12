ВИДЕО | Министерство образования выплатило 60 сотрудникам существенные надбавки. Министр: людей нужно мотивировать

Хотя выплата премий и премий является распространенной практикой, возникает вопрос, почему именно во времена сокращений сотрудникам министерства были выданы такие большие премии. Суммы варьировались от 1000 до 4000 евро, причем большая часть была связана с развитием систем, законодательством, международными проектами и стратегическим управлением.

По словам министра, сотрудники Министрерства образования и науки усердно работали над законами и законопроектами. „Например, были рассмотрены закон об организации исследований, разработок и инноваций, закон о дошкольном образовании, реформа продления школьного возраста, переговоры по соглашению об образовании, модель карьеры учителей и реформированное профессиональное образование. Это крупные реформы, и поскольку сейчас у нас самые низкие зарплаты по сравнению с остальными министерствами, очень сложно мотивировать людей поддержать эти реформы“, - сказала Каллас.

„Мы также меняли должностные обязанности три года подряд, и это привело к дополнительной работе и дополнительным часам для некоторых служащих.Наши работники делали это более интенсивно, чем требовалось, эффективно и самоотверженно“, — пояснила Винтер-Немвальтс.

Слова министра подтвердила и канцлер министерства Кристи Винтер-Немвальnc, которая сообщила, что премия выплачивается тем, кто либо получил дополнительные обязанности за счет сокращенных чиновников, либо взял на себя или получил дополнительные задания для выполнения масштабных работ - например, оформление надбавок на заработную плату для Ида-Вирумаа и подготовку антикризисного плана - или уделили больше времени, например, закону при подготовке проектов.

„Зарплаты в Министерстве образования самые низкие в рейтинге. Мы видим, как людей передкупают, и мы больше не можем удерживать на работе профессионалов“, - сказала министр образования Кристина Каллас (Еesti 200) и добавила, что текучесть кадров в министерстве высока. „Для того, чтобы мы могли проводить качественную образовательную политику – у нас был очень напряженный год реформ – необходимо мотивировать людей“.

В министерстве пояснили, что в этом году была принята новая инструкция по заработной плате, согласно которой скорректированы основы определения и выплаты всех переменных заработных плат. Поэтому суммы невозможно сравнивать с предыдущими годами. „Мы не могли допустить расходов во время планирования сокращений. Финансово подведя итоги 2024 года, можно будет даже частично компенсировать людям переработки“, - сказала канцлер.

По словам канцлера, реформы прошлого правительства в сфере образования были амбициозными. „В 2024 году мы довели до финиша несколько из них. Это потребовало от многих больших усилий и дополнительных к рабочему дню часов, что не удалось компенсировать свободным временем“, - пояснила Винтер-Немвальтс.

По ее словам, от госслужащих ожидается качественное выполнение рабочих задач и целеустремленность, но в то же время это нечем компенсировать. „К сожалению, мы находимся в худшем положении по сравнению с другими министерствами в сравнении зарплат, и поэтому многие достойные специалисты ушли из министерства в другие бюджетные учреждения, где зарплаты выше“, - сказала она.

Заморозка зарплат и снижение мотивации

По словам канцлера, лучшие эксперты сравнивают себя с сотрудниками других учреждений. „Они делают выбор, когда организация не прилагает никаких усилий оценки их вклада, выходящего за рамки должностных инструкций. В конце концов, нематериальные средства мотивации перестают работать, и сегодня мы уже достаточно близки к этому пределу“, - сказала она.

„Министерство образования и науки опустилась на дно в сравнении между госсектором и рынком труда, организация выдержала давление замораживания заработной платы из-за забастовки учителей, и это быстро отразилось на мотивации и желании всех сотрудников продолжать работать здесь“, - сказала Винтер-Немвальтс и добавила, что последний раз зарплата в министерстве повышалась в 2022 году.