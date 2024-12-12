ВИДЕО | Министерство образования выплатило 60 сотрудникам существенные надбавки. Министр: людей нужно мотивировать(6)
Министерство образования и науки выплатило почти 60 сотрудникам солидную премию за решение масштабных дополнительных задачи и дополнительное рабочее время. По мнению министра и канцлера, важно мотивировать сотрудников.
„Зарплаты в Министерстве образования самые низкие в рейтинге. Мы видим, как людей передкупают, и мы больше не можем удерживать на работе профессионалов“, - сказала министр образования Кристина Каллас (Еesti 200) и добавила, что текучесть кадров в министерстве высока. „Для того, чтобы мы могли проводить качественную образовательную политику – у нас был очень напряженный год реформ – необходимо мотивировать людей“.
Слова министра подтвердила и канцлер министерства Кристи Винтер-Немвальnc, которая сообщила, что премия выплачивается тем, кто либо получил дополнительные обязанности за счет сокращенных чиновников, либо взял на себя или получил дополнительные задания для выполнения масштабных работ - например, оформление надбавок на заработную плату для Ида-Вирумаа и подготовку антикризисного плана - или уделили больше времени, например, закону при подготовке проектов.
„Мы также меняли должностные обязанности три года подряд, и это привело к дополнительной работе и дополнительным часам для некоторых служащих.Наши работники делали это более интенсивно, чем требовалось, эффективно и самоотверженно“, — пояснила Винтер-Немвальтс.
По словам министра, сотрудники Министрерства образования и науки усердно работали над законами и законопроектами. „Например, были рассмотрены закон об организации исследований, разработок и инноваций, закон о дошкольном образовании, реформа продления школьного возраста, переговоры по соглашению об образовании, модель карьеры учителей и реформированное профессиональное образование. Это крупные реформы, и поскольку сейчас у нас самые низкие зарплаты по сравнению с остальными министерствами, очень сложно мотивировать людей поддержать эти реформы“, - сказала Каллас.
Дополнительные выплаты во времена сокращений
Хотя выплата премий и премий является распространенной практикой, возникает вопрос, почему именно во времена сокращений сотрудникам министерства были выданы такие большие премии. Суммы варьировались от 1000 до 4000 евро, причем большая часть была связана с развитием систем, законодательством, международными проектами и стратегическим управлением.
В министерстве пояснили, что в этом году была принята новая инструкция по заработной плате, согласно которой скорректированы основы определения и выплаты всех переменных заработных плат. Поэтому суммы невозможно сравнивать с предыдущими годами. „Мы не могли допустить расходов во время планирования сокращений. Финансово подведя итоги 2024 года, можно будет даже частично компенсировать людям переработки“, - сказала канцлер.
По словам канцлера, реформы прошлого правительства в сфере образования были амбициозными. „В 2024 году мы довели до финиша несколько из них. Это потребовало от многих больших усилий и дополнительных к рабочему дню часов, что не удалось компенсировать свободным временем“, - пояснила Винтер-Немвальтс.
По ее словам, от госслужащих ожидается качественное выполнение рабочих задач и целеустремленность, но в то же время это нечем компенсировать. „К сожалению, мы находимся в худшем положении по сравнению с другими министерствами в сравнении зарплат, и поэтому многие достойные специалисты ушли из министерства в другие бюджетные учреждения, где зарплаты выше“, - сказала она.
Заморозка зарплат и снижение мотивации
По словам канцлера, лучшие эксперты сравнивают себя с сотрудниками других учреждений. „Они делают выбор, когда организация не прилагает никаких усилий оценки их вклада, выходящего за рамки должностных инструкций. В конце концов, нематериальные средства мотивации перестают работать, и сегодня мы уже достаточно близки к этому пределу“, - сказала она.
„Министерство образования и науки опустилась на дно в сравнении между госсектором и рынком труда, организация выдержала давление замораживания заработной платы из-за забастовки учителей, и это быстро отразилось на мотивации и желании всех сотрудников продолжать работать здесь“, - сказала Винтер-Немвальтс и добавила, что последний раз зарплата в министерстве повышалась в 2022 году.
Однако с тех пор многое изменилось. „2023-2024 гг. рост цен был значительным и привел к заметному снижению доходов работников“, - сказала канцлер. „В этом виде оплаты, по сути, нет ничего нового, это переменная зарплата, которую, согласно Закону о государственной службе, чиновникам имеют право выплачивать, и на нее имеют право рассчитывать“.
Винтер-Немвальтс сообщила, что размер переменной зарплаты установлен Законом о государственной службе и одинаков для всех и без каких-либо различий. „Мы намеренно сохранили фонд заработной платы после сокращений, поскольку посчитали сопутствующую более интенсивную и дополнительную работу для оставшихся в организации сотрудников. Мы уже давно испытываем трудности с поиском компетентных людей на определенные должности, а находясь постоянно в самом низу таблицы сравнения зарплат, у нас нет перспектив найти сильных людей в ближайшее время“, - сказала она.
Parimad eksperdid võrdlevad end kantsleri sõnul teiste asutuste töötajatega. „Nad teevad valikuid, kui organisatsioon ei püüagi pingutada nende ametijuhendi järgsest tööst suuremat panust hinnata ja väärtustada. Mittemateriaalsed motiveerimise vahendid lõpuks enam ei tööta ja me oleme sellele piirile juba täna päris lähedal,“ ütles ta.
Рост заработной платы в публичном секторе
По словам Винтер-Немвальтс, дополнительные выплаты получили очень небольшое количество сотрудников, чей вклад и деятельность были тщательно проанализированы. „Министерство не может позволить себе необоснованные расходы в течение длительного времени, и люди, которые работают здесь, чтобы руководить крупными реформами и вносить в них свой вклад, на самом деле заслуживают большего“, - сказала она. По словам Винтер-Немвальтс, Министерство образвания и науки в последние годы сократило свой бюджет, но добавились и более амбициозные задачи.
Канцлер пояснила, что согласно новому справочнику по заработной плате руководитель каждого подразделения подает предложения по переменной заработной плате для своей команды, руководитель по персоналу собирает информацию, а переменная заработная плата обсуждается с руководством. Решения оформляются после согласования с руководством.
По словам канцлера, исследование зарплат на государственной службе показывает, что по состоянию на октябрь 35 процентов зарплат сотрудников министерства ниже медианной зарплаты госслужащих, а почти 50 процентов зарплат сотрудников министерства ниже, чем медианная зарплата в целом. „В декабре 2023 года 10 процентов зарплат сотрудников министрества были в нижнем пределе медианной зарплаты, а почти 45 процентов зарплат были ниже медианной зарплаты в госсекторе. Зарплаты в Министерстве образования и науки за год упали еще больше этого предела, и это также показывает, что зарплаты в госсекторе в целом выросли“, - сказала она.