Подозреваемое в повреждении кабелей китайское судно покинуло Балтийское море

Более месяца судно находилось в проливе Каттегат между Швецией и Данией, пока 21 декабря по собственной инициативе не снялось с якоря. Береговой охране экипаж сообщил, что направляется в Порт-Саид в Египте, пишет hromadske со ссылкой на шведский общественный вещатель SVT.

В береговой охране заявили, что следят за движением судна и поддерживают связь с другими органами, рядом находятся корабли ВМС Дании.

Двумя днями ранее шведская полиция смогла подняться на борт Yi Peng 3 вместе с несколькими другими представителями власти, однако государственному прокурору, ведущему расследование, было отказано в этом.

С 17 по 18 ноября на дне Балтийского моря произошел разрыв двух кабелей связи, один – между Финляндией и Германией, а другой – между Швецией и Литвой, в умышленном повреждении заподозрили экипаж китайского балкера Yi Peng 3.

В конце концов корабли ВМС Дании перехватили Yi Peng 3, заставив его стать на якорь в проливе Каттегат, соединяющий Балтийское и Северное моря, однако по международному морскому праву корабли НАТО не имели права заставить судно зайти в один из их портов, поэтому балкер оставался в проливе.

Ранее мы писали, что полиция расследует обрыв подводного кабеля между Финляндией и Германией. Кабель был отремонтирован и 28 ноября введен в полную эксплуатацию.

Похожая история произошла и в прошлом году. В ночь на 7 октября в разных местах Финского залива были повреждены как соединяющий Эстонию и Финляндию газопровод Balticconnector, так и кабель связи. После этого правительство Финляндии и Эстонии подтвердило, что ущерб был причинен людьми. Под подозрением находилось китайское судно New New Polar Bear, которое тащило якоря по дну моря. Примерно в то же время оказался поврежден финско-эстонский морской кабель Elisa.

Позднее Пекин признал, что эстонско-финский газопровод Balticconnector был поврежден в октябре прошлого года зарегистрированным в Гонконге судном New New Polar Bear.

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