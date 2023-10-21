Подозреваемое в поломке Balticconnector судно снабжает российские силы обороны и участвует в ядерных испытаниях

Когда 7 октября в 22:21 исследовательское агентство Norsar зарегистрировало сейсмический инцидент в Балтийском море, практически в тот же момент китайское грузовое судно NewNew Polar Bear пересекло газопровод Balticconnector. В свою очередь, китайское судно сопровождал российский атомоход „Севморпуть“, который пересек газопровод несколькими минутами ранее.

Во вторник финская полиция, расследующая аварию на Balticconnector, также упомянула оба судна. В пятницу, 20 октября, Центральная криминальная полиция Финляндии подтвердила, что в центре расследования находится китайское судно NewNew Polar Bear, а также что на морском дне был обнаружен подозрительный тяжелый предмет, который мог сломать трубу.