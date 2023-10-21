21.10.2023, 15:22
Подозреваемое в поломке Balticconnector судно снабжает российские силы обороны и участвует в ядерных испытаниях(55)
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В ночь взрыва Balticconnector судно российской госкомпании пересекло газопровод вместе с китайским сухогрузом и сопровождало последнее. Оно поставляло военную технику российским подразделениям ПВО и имеет отношение к разработке российской ядерной ракеты, пишет Eesti Päevaleht.
Когда 7 октября в 22:21 исследовательское агентство Norsar зарегистрировало сейсмический инцидент в Балтийском море, практически в тот же момент китайское грузовое судно NewNew Polar Bear пересекло газопровод Balticconnector. В свою очередь, китайское судно сопровождал российский атомоход „Севморпуть“, который пересек газопровод несколькими минутами ранее.