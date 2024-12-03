Поврежден кабель между Швецией и Финляндией. Что произошло?(3)
По данным шведских СМИ, финская полиция рассматривает случившееся как преступление, однако это не подтвердилось. Elisa сообщает, что поломка кабеля в Вихти была вызвана ремонтом. Повреждение было обнаружено в ночь на 3 декабря.
Интернет-кабель между Швецией и Финляндией был поврежден, подтвердил Yle менеджер по связям с общественностью компании GlobalСonnect Никлас Экстрём. Это произошло в понедельник во второй половине дня. С тех пор ведутся ремонтные работы, сообщила компания. Одно из мест повреждения уже отремонтировано.
Финская полиция сообщила во вторник утром около 11 часов, что на данном этапе Финляндия не ведет уголовного расследования из-за поломки.
– Вопреки сообщениям в СМИ, финская полиция не начала уголовного следствия по поводу повреждения оптоволоконного кабеля между Финляндией и Швецией, – говорится в заявлении. Тем не менее, полиция изучает повреждение совместно с другими властями.
Полиция уточняет, что „на данном этапе“ расследование не проводится. Это означает, что власти могут заняться этим позже.
Неизвестно, как был нанесен ущерб
Первой о повреждении кабеля сообщила шведская телерадиокомпания SVT.
Как ранее писала шведская газета Aftonbladet, финская полиция подозревает, что речь идет о преступлении. Aftonbladet сообщила также, что шведские власти были проинформированы.
Менеджер по связям с общественностью компании GlobalСonnect Никлас Экстрём сообщил Yle, что повреждения кабеля были обнаружены в ночь на вторник, а места повреждений находятся на суше в Эспоо и Вихти. Он не знает, как это произошло.
Кабели проходят под землей.
– Обычно причиной повреждений является то, что экскаватор копает землю и случайно задевает кабель, – говорит Экстрём.
В пресс-службе полиции Западной Уусимаа не подтвердили, что по этому делу начато расследование. Центральная криминальная полиция пока не прокомментировала ситуацию.
Министр транспорта и связи Лулу Ранне („Истинные финны“) прокомментировала ситуацию в мессенджере X.
– Власти расследуют происшествие совместно с компанией. Мы относимся к ситуации серьезно, – написала Ранне.
Директор Самули Бергстрём из Центра кибербезопасности при Агентстве транспорта и связи Traficom сообщил Yle, что в настоящее время идет выяснение деталей случившегося. Бергстрём отметил, что на данном этапе не может более подробно комментировать, например, местоположение повреждения или другие детали.
Шведское почтово-телекоммуникационное управление (PTS) сообщило изданию Dagens Nyheter, что речь идет о кабеле поставщика услуг цифровой инфраструктуры и передачи данных Global Сonnect.
GlobalConnect сообщает, что работает над ремонтом поврежденного оптоволоконного кабеля.
– Два отдельных повреждения, в Эспоо и Вихти, вызвали значительный сбой в Финляндии. Подводные кабели не пострадали, – поясняет GlobalConnect в уведомлении о сбое.
Служба безопасности Elisa: речь идет об обычной поломке на стройплощадке
Директор службы безопасности компании Elisa Яакко Валлениус сообщил, что поломка кабеля в Вихти связана с инцидентом, произошедшим во время строительных работ. Кабель был поврежден в понедельник около полудня и восстановлен к восьми утра вторника.
Валлениус отметил, что это выглядит как обычная поломка, особенно в условиях активной прокладки оптоволоконных сетей. По его словам, инцидент не повлиял на услуги Elisa, хотя по этому же кабелю в Вихти проходило соединение Global Connect.
Валлениус добавил, что ему неизвестно, что стало причиной повреждения кабеля в Эспоо, но в кабелях Elisa там не было зафиксировано сбоев.
Полиция расследует обрыв подводного кабеля между Финляндией и Германией
В середине ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля. Центральная криминальная полиция расследует разрыв подводного кабеля C-Lion-1 между Финляндией и Германией как подозрение в серьезном причинении ущерба и серьезном нарушении телекоммуникаций.
Кабель был отремонтирован и 28 ноября введен в полную эксплуатацию.