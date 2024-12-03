Поврежден кабель между Швецией и Финляндией. Что произошло?

Интернет-кабель между Швецией и Финляндией был поврежден, подтвердил Yle менеджер по связям с общественностью компании GlobalСonnect Никлас Экстрём. Это произошло в понедельник во второй половине дня. С тех пор ведутся ремонтные работы, сообщила компания. Одно из мест повреждения уже отремонтировано.

Финская полиция сообщила во вторник утром около 11 часов, что на данном этапе Финляндия не ведет уголовного расследования из-за поломки.

– Вопреки сообщениям в СМИ, финская полиция не начала уголовного следствия по поводу повреждения оптоволоконного кабеля между Финляндией и Швецией, – говорится в заявлении. Тем не менее, полиция изучает повреждение совместно с другими властями.

Полиция уточняет, что „на данном этапе“ расследование не проводится. Это означает, что власти могут заняться этим позже.

Неизвестно, как был нанесен ущерб

Первой о повреждении кабеля сообщила шведская телерадиокомпания SVT.

Как ранее писала шведская газета Aftonbladet, финская полиция подозревает, что речь идет о преступлении. Aftonbladet сообщила также, что шведские власти были проинформированы.

Менеджер по связям с общественностью компании GlobalСonnect Никлас Экстрём сообщил Yle, что повреждения кабеля были обнаружены в ночь на вторник, а места повреждений находятся на суше в Эспоо и Вихти. Он не знает, как это произошло.

Кабели проходят под землей.

– Обычно причиной повреждений является то, что экскаватор копает землю и случайно задевает кабель, – говорит Экстрём.

В пресс-службе полиции Западной Уусимаа не подтвердили, что по этому делу начато расследование. Центральная криминальная полиция пока не прокомментировала ситуацию.

Министр транспорта и связи Лулу Ранне („Истинные финны“) прокомментировала ситуацию в мессенджере X.

– Власти расследуют происшествие совместно с компанией. Мы относимся к ситуации серьезно, – написала Ранне.