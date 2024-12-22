Таллинн выселяет людей из муниципального и социального жилья. Почему?

„Порядок предоставления в пользование жилого помещения был изменен главным образом для того, чтобы социальное жилье стало доступным тем, кто в нем больше всего нуждается“, - сказала Берит Рохтъярв, руководитель отдела социальных услуг и пособий Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения.

„Благодаря комплексной оценке потребностей можно добиться того, чтобы наиболее нуждающиеся в жилье людям не приходилось долго ждать. К настоящему времени длинные очереди на муниципальное жилье в Таллинне, на которые неоднократно указывала канцлер юстиции, больше не являются проблемой. Для остальных предусмотрены другие меры помощи, в том числе и для того, чтобы помочь им выйти на рынок аренды. В зависимости от потребности в помощи может оказаться, что человеку можно оказать и другие услуги, несмотря на то, что он заявил, что хочет и нуждается в социальном жилье“, - добавила Рохтъярв.

В конечном итоге решения по „комплексной оценке“ принимаются чиновниками социальных отделов по своему усмотрению, что вызывает у людей вопросы: почему один может остаться, а другой должен съехать? Разные решения уже обернулись для жителей муниципального дома по улице Раадику страданиями. Люди не понимают, на каком основании принимаются решения, где проходит грань между теми, кто может самостоятельно справляться с тяготами жизни, и теми, кто нуждается в помощи.

„Каждое административное решение управы части города – это, по сути, дискреционное решение, то есть принимаемое по усмотрению чиновников, которые оценивают, насколько обоснована потребность в помощи и какая помощь уместна“, - сказала Рохтъярв.