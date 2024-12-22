Таллинн выселяет людей из муниципального и социального жилья. Почему?(22)
Таллинн ввел новый порядок распределения жилья в городе, в результате чего многие люди, проживающие в муниципальных домах, будут вынуждены съехать. Как поясняют чиновники, в результате изменений жилье будут получать именно те, кто в этом больше всего нуждается.
„Порядок предоставления в пользование жилого помещения был изменен главным образом для того, чтобы социальное жилье стало доступным тем, кто в нем больше всего нуждается“, - сказала Берит Рохтъярв, руководитель отдела социальных услуг и пособий Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения.
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„Благодаря комплексной оценке потребностей можно добиться того, чтобы наиболее нуждающиеся в жилье людям не приходилось долго ждать. К настоящему времени длинные очереди на муниципальное жилье в Таллинне, на которые неоднократно указывала канцлер юстиции, больше не являются проблемой. Для остальных предусмотрены другие меры помощи, в том числе и для того, чтобы помочь им выйти на рынок аренды. В зависимости от потребности в помощи может оказаться, что человеку можно оказать и другие услуги, несмотря на то, что он заявил, что хочет и нуждается в социальном жилье“, - добавила Рохтъярв.
В конечном итоге решения по „комплексной оценке“ принимаются чиновниками социальных отделов по своему усмотрению, что вызывает у людей вопросы: почему один может остаться, а другой должен съехать? Разные решения уже обернулись для жителей муниципального дома по улице Раадику страданиями. Люди не понимают, на каком основании принимаются решения, где проходит грань между теми, кто может самостоятельно справляться с тяготами жизни, и теми, кто нуждается в помощи.
„Каждое административное решение управы части города – это, по сути, дискреционное решение, то есть принимаемое по усмотрению чиновников, которые оценивают, насколько обоснована потребность в помощи и какая помощь уместна“, - сказала Рохтъярв.
„Для того чтобы определить финансовое положение семьи, ее просят предоставить информацию о доходах, но это лишь часть оценки. С точки зрения потребности в жилье самое главное - выяснить, есть ли у человека проблемы с обеспечением подходящего жилья для себя и своей семьи. После выявления жилищной проблемы оценивается экономическое положение человека - способен ли он самостоятельно решить жилищную проблему. В Таллинне нуждающийся в помощи должен иметь доход в размере 360 евро на человека, на который можно прожить после покрытия предполагаемых расходов на жилье. Если в семье два члена, то 720 евро и т. д. Это те суммы, которые должны гарантировать человеку возможность жить на ту арендную плату, которую можно найти на рынке аренды“, - пояснила Рохтъярв.
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