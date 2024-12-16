16.12.2024, 14:30
„Боюсь, что мы с ребенком станем бездомными!“ Таллинн начал выселять людей из муниципального и социального жилья(39)
В канун рождества женщине с ребенком и матерью придется съехать.
ФОТО: | Delfi Meedia
Таллинн ввел новый порядок распределения жилья в городе, в результате чего многие люди, проживающие в муниципальных домах, будут вынуждены съехать.
Новое решение городских властей сильнее всего ударит по семьям с детьми, которые получили муниципальное жилье как „молодые семьи“, теперь эта категория упразднена. Живущие в муниципальных домах люди один за другим получают уведомления о расторжении договора о найме. Многие до сих пор находятся в неведении относительно того, что произойдет, поскольку процесс принятия решения затягивается.
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