„Боюсь, что мы с ребенком станем бездомными!“ Таллинн начал выселять людей из муниципального и социального жилья

Новое решение городских властей сильнее всего ударит по семьям с детьми, которые получили муниципальное жилье как „молодые семьи“, теперь эта категория упразднена. Живущие в муниципальных домах люди один за другим получают уведомления о расторжении договора о найме. Многие до сих пор находятся в неведении относительно того, что произойдет, поскольку процесс принятия решения затягивается.