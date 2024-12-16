Новости Эстонии
16.12.2024, 14:30

„Боюсь, что мы с ребенком станем бездомными!“ Таллинн начал выселять людей из муниципального и социального жилья

 (39)
В канун рождества женщине с ребенком и матерью придется съехать.
Мать-одиночка Анна не хочет показывать свое лицо. Она уже упаковала вещи, поскольку по распоряжению горуправы ей вместе с ребенком и матерью придется освободить жилье. Куда съезжать, Анна пока не знает…
Мать-одиночка Анна не хочет показывать свое лицо. Она уже упаковала вещи, поскольку по распоряжению горуправы ей вместе с ребенком и матерью придется освободить жилье. Куда съезжать, Анна пока не знает…
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Таллинн ввел новый порядок распределения жилья в городе, в результате чего многие люди, проживающие в муниципальных домах, будут вынуждены съехать.

Новое решение городских властей сильнее всего ударит по семьям с детьми, которые получили муниципальное жилье как „молодые семьи“, теперь эта категория упразднена. Живущие в муниципальных домах люди один за другим получают уведомления о расторжении договора о найме. Многие до сих пор находятся в неведении относительно того, что произойдет, поскольку процесс принятия решения затягивается.

Мать-одиночка обязана освободить квартиру в сочельник

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (39)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии