Что должен сделать ближайший соратник Путина, чтобы получить эстонский паспорт?

Прадед Антона, Николай Дельвин, получил свидетельство о гражданстве Эстонии еще в 1938 года. Тогда вместе с ним гражданами Эстонии стали и его жена, Зинаида, и дочь Хелена. Последняя – это родная бабушка Антона Вайно.

Таким образом, в соответствии с Конституцией Эстонии, он действительно имеет право на гражданство. В главном законе страны сказано, что каждый ребенок, один из родителей которого является гражданином Эстонии, имеет право на гражданство Эстонии по рождению. И там же говорится, что никто не может быть лишен гражданства Эстонии, приобретенного по рождению, и что лишение гражданства за свои убеждения также невозможно ( Статья 8 ).

Так что же в таком случае нужно сделать Антону Вайно, если он захочет получить эстонский паспорт? К сожалению, в Министерстве внутренних дел, из-за правил защиты персональных данных, не могут комментировать конкретный случай, но они объяснили общие принципы получения гражданства.

„Лица, приобретшие гражданство по рождению, не обязаны подавать заявку на гражданство, они сразу подают заявку на получение документа, удостоверяющего личность гражданина Эстонии. При первом обращении за удостоверением личности гражданина Эстонии необходимо представить документы, подтверждающие, что он является гражданином Эстонии, то есть документы, которые показывают, что он является потомком гражданина Эстонии. Например, если его бабушка была гражданкой Эстонии, значит, и он является гражданином, – поясняет советник отдела политики гражданства МВД Эстонии Сийри Лесков. – Если эти доказательства подлинные и подтверждают, что человек является потомком гражданина Эстонии, то отказать в выдаче документа, удостоверяющего личность гражданина Эстонии, нельзя. Здесь не имеет значения, например, прошлое человека или его мировоззрение“.