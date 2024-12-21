Что должен сделать ближайший соратник Путина, чтобы получить эстонский паспорт?
Недавно RusDelfi писал о том, что высокопоставленный чиновник, глава администрации президента Российской Федерации Антон Вайно, имеет эстонские корни. Это значит, что он потенциально может получить эстонский паспорт. Возникает вопрос: что если он решит воспользоваться этим правом? Что ему потребуется для этого сделать?
Прадед Антона, Николай Дельвин, получил свидетельство о гражданстве Эстонии еще в 1938 года. Тогда вместе с ним гражданами Эстонии стали и его жена, Зинаида, и дочь Хелена. Последняя – это родная бабушка Антона Вайно.
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Таким образом, в соответствии с Конституцией Эстонии, он действительно имеет право на гражданство. В главном законе страны сказано, что каждый ребенок, один из родителей которого является гражданином Эстонии, имеет право на гражданство Эстонии по рождению. И там же говорится, что никто не может быть лишен гражданства Эстонии, приобретенного по рождению, и что лишение гражданства за свои убеждения также невозможно (Статья 8).
Так что же в таком случае нужно сделать Антону Вайно, если он захочет получить эстонский паспорт? К сожалению, в Министерстве внутренних дел, из-за правил защиты персональных данных, не могут комментировать конкретный случай, но они объяснили общие принципы получения гражданства.
„Лица, приобретшие гражданство по рождению, не обязаны подавать заявку на гражданство, они сразу подают заявку на получение документа, удостоверяющего личность гражданина Эстонии. При первом обращении за удостоверением личности гражданина Эстонии необходимо представить документы, подтверждающие, что он является гражданином Эстонии, то есть документы, которые показывают, что он является потомком гражданина Эстонии. Например, если его бабушка была гражданкой Эстонии, значит, и он является гражданином, – поясняет советник отдела политики гражданства МВД Эстонии Сийри Лесков. – Если эти доказательства подлинные и подтверждают, что человек является потомком гражданина Эстонии, то отказать в выдаче документа, удостоверяющего личность гражданина Эстонии, нельзя. Здесь не имеет значения, например, прошлое человека или его мировоззрение“.
Отказать в выдаче документа, по словам Лесков, можно только в том случае, если представленные доказательства принадлежности к гражданству поддельные или на их основе не видно, что человек является потомком гражданина Эстонии.
Таким образом, формально у Антона Вайно есть все основания для получения эстонского паспорта. Для этого ему необходимо лишь доказать, что его бабушка была гражданкой Эстонии. Однако остается вопрос: нужно ли это самому Вайно?
В настоящий момент он находится под санкциями всех стран Европейского союза за поддержку войны в Украине. Более того, получение эстонского гражданства автоматически лишило бы его возможности занимать свой пост, поскольку с июля 2021 года российское законодательство запрещает чиновникам иметь гражданство другой страны. А работа на этой должности приносит Вайно большие деньги. Например, в 2017 году он стал самым богатым чиновником Кремля. Его доход составил 255,8 млн рублей (это 3 875 757 млн евро по среднему курсу того года. Или 322 979 евро в месяц – прим. RusDelfi).
Учитывая его политическую позицию и санкции, наложенные Евросоюзом, с одной стороны, и высокое положение в России, с другой, вероятность того, что Вайно решится на получение эстонского паспорта, выглядит крайне низкой.
Однако RusDelfi все равно направил запрос в пресс-службу Управления делами президента Российской Федерации, чтобы получить комментарий по данному вопросу, но на момент публикации ответа не поступило.