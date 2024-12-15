„Детективная история с элементами триллера“. Олег Беседин вернул себе группу „Таллиннцы“
„После долгих переговоров с вьетнамскими „администраторами“, сотен писем в Facebook и бесконечных часов работы, мне удалось вернуть права администратора. Группа „Таллиннцы“ снова в надежных руках!“ — написал владелец и администратор группы Беседин.
„Никто не верил, что мне удастся вернуть свой профиль в Facebook, украденный хакерами, а уж про группу „Таллиннцы“ и говорить не стоит — многие считали это фантастикой, — написал в своем обращении владелец и администратор группы Беседин. — Но эта история о том, как вера, упрямство и помощь друзей могут превратить невозможное в реальность. Если бы мне предложили снять об этом фильм, я бы назвал его „Возвращение Таллиннцев: Хакеры, полиция и вьетнамские донги“.
В сентябре мошенники взломали личный аккаунт Беседина, но восстановить доступ получилось, хотя и с трудом, признается сам Олег. Также, по словам владельца и администратора „Таллиннцев“, были взломы больше десяти групп и бизнес-страниц. „Начался мой личный киберад. Хакеры не просто взломали мой профиль, но и лишили меня доступа к группе, которую я создавал и развивал 7 лет. Группе, которая объединила более 50 тысяч жителей Таллинна! Пока я общался с полицией, кто-то (очевидно, не с чистыми помыслами) начал публиковать в группе оскорбления, разжигающие ненависть, и просто абсурдные посты“, — написал Беседин.
„Этот процесс объединил не только моих друзей, но и друзей их друзей — даже из Вьетнама, которые вышли на след хакеров и помогли убедить „новых администраторов“ передать группу ее законному создателю. Это была настоящая детективная история с элементами триллера, в которой каждая деталь могла стать ключевой“, — написал Беседин.
Сейчас в группе исчезли многочисленные посты, которые появлялись в последние недели — от невинных „отдаю собаку“, „свободные окошки на фотосессию“ и до политических, связанных с Россией и Украиной, причем зачастую — с нецензурной лексикой и вызывающими изображениями.
В группе „Таллиннцы“ помимо обсуждений бытовых вопросов часто появляются посты политической направленности, в том числе — видеоролики партии KOOS. Один из ее лидеров Айво Петерсон находится в предварительном заключении по делу о госизмене, другой бывший кандидат на выборах в Рийгикогу Олег Иванов живет в Краснодарском крае РФ и активно сотрудничает с российской пропагандой. Сейчас несколько постов связано с новостью о том, что Иванов покидает партию и остается в России.