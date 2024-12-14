Подросток из Эстонии, вышедший с российским флагом на марш в Берлине: „Меня выставили путинским пропагандистом. Я это расцениваю как травлю“

„Новая газета.Европа“ поговорила с Лукой. Приводим несколько цитат из интервью,

„Очень много людей писали про меня в твиттере, отмечая власти Эстонии. Насколько я знаю, кто-то даже написал донос на бумажке и отнес в полицию. Меня выставили путинским пропагандистом! Я это расцениваю как травлю. Мне это нанесло урон. Моего друга Пауля Террасберга исключили из Социал-демократической партии из-за того, что он знаком со мной. Мы снимали документальный фильм, который, кстати, не вышел“.

„ Наши соотечественники поддерживают войну из-за пропаганды — это очень печально. Я считаю, что к таким людям нужно проявлять сочувствие и понимание, а не пытаться их выписать из своих. Тем более мы видим, что поддержка войны не так высока, как говорит об этом российская пропаганда, и что тех, кто выступает за мирные переговоры, сейчас в России огромный процент“.

„… У меня огромнейшее сострадание к украинскому народу, который я считаю очень близким русскому народу. Мы должны дружить, и это огромное преступление Владимира Путина, что он нас разъединяет с 2014 года, а может, даже раньше. Это огромнейшее преступление — наши народы, культурно как минимум, очень близки. Я учился с украинскими беженцами в одном классе, с мальчиком, у которого друга под Бахмутом разорвало на его глазах. Я поддерживаю контакты, и я с ними разговариваю. Но я говорю с точки зрения российского политика. Он тоже может сочувствовать украинцам, но его профессия — защищать людей с российским паспортом. Те люди, которые воюют в Украине, — это наши соотечественники. У украинцев же есть свои политики, которые должны представлять их интересы“.