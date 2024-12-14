Подросток из Эстонии, вышедший с российским флагом на марш в Берлине: „Меня выставили путинским пропагандистом. Я это расцениваю как травлю“
Лука Андреев, 16-летний россиянин, стал объектом горячих обсуждений в соцсетях после участия в оппозиционном марше в Берлине с российским флагом. Символ, который у многих ассоциируется с агрессией и преступлениями путинского режима, вызвал бурную реакцию: флаг у юноши быстро отобрали, а самого его подвергли резкой критике. На подростка началась онлайн-атака — пользователи социальных сетей распространили его домашний адрес и потребовали депортации из Эстонии. Лука вместе с семьей переехал в Таллинн из Санкт-Петербурга еще до начала полномасштабной войны и успел получить вид на жительство.
„Новая газета.Европа“ поговорила с Лукой. Приводим несколько цитат из интервью,
„Очень много людей писали про меня в твиттере, отмечая власти Эстонии. Насколько я знаю, кто-то даже написал донос на бумажке и отнес в полицию. Меня выставили путинским пропагандистом! Я это расцениваю как травлю. Мне это нанесло урон. Моего друга Пауля Террасберга исключили из Социал-демократической партии из-за того, что он знаком со мной. Мы снимали документальный фильм, который, кстати, не вышел“.
„ Наши соотечественники поддерживают войну из-за пропаганды — это очень печально. Я считаю, что к таким людям нужно проявлять сочувствие и понимание, а не пытаться их выписать из своих. Тем более мы видим, что поддержка войны не так высока, как говорит об этом российская пропаганда, и что тех, кто выступает за мирные переговоры, сейчас в России огромный процент“.
„… У меня огромнейшее сострадание к украинскому народу, который я считаю очень близким русскому народу. Мы должны дружить, и это огромное преступление Владимира Путина, что он нас разъединяет с 2014 года, а может, даже раньше. Это огромнейшее преступление — наши народы, культурно как минимум, очень близки. Я учился с украинскими беженцами в одном классе, с мальчиком, у которого друга под Бахмутом разорвало на его глазах. Я поддерживаю контакты, и я с ними разговариваю. Но я говорю с точки зрения российского политика. Он тоже может сочувствовать украинцам, но его профессия — защищать людей с российским паспортом. Те люди, которые воюют в Украине, — это наши соотечественники. У украинцев же есть свои политики, которые должны представлять их интересы“.
„Помогать [Украине], конечно, надо, но гуманитарно! Покупать обогреватели... Люди страдают, люди умирают, у них несчастье. Я прекрасно понимаю, это наши соседи. Но я не могу доверять тем политикам, которые помогают [Украине] вооруженно. На дроны, например, [собирают]. Это я вообще понять не могу. … Войну нужно как можно скорее закончить. Это трагедия для обоих народов. Умирают люди с обеих сторон“.