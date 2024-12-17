Проблемы на рынке труда: на работу после 50 не берут, а без эстонского ее можно даже не искать? Специалист по карьере честно отвечает на вопросы читателей RusDelfi

RusDelfi попросил читателей портала поделиться сложностями, которые они испытывают при поиске работы. Получив большое количество разных историй, мы пообщались с HR менеджером и карьерным консультантом Нелей Корнфельд и обсудили те проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются жители Эстонии при поиске работы. Кроме того, ситуацию на рынке труда прокомментировала и Касса по безработице.