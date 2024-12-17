17.12.2024, 08:35
Проблемы на рынке труда: на работу после 50 не берут, а без эстонского ее можно даже не искать? Специалист по карьере честно отвечает на вопросы читателей RusDelfi
ФОТО: | Фото из личного архива Нели Корнфельд
RusDelfi попросил читателей портала поделиться сложностями, которые они испытывают при поиске работы. Получив большое количество разных историй, мы пообщались с HR менеджером и карьерным консультантом Нелей Корнфельд и обсудили те проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются жители Эстонии при поиске работы. Кроме того, ситуацию на рынке труда прокомментировала и Касса по безработице.
„Люди после 50 вообще не нужны, опыт никому не интересен, даже если ты приносил десятки миллионов прибыли на прежнем месте“
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