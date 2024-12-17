Новости Эстонии
17.12.2024, 08:35

Проблемы на рынке труда: на работу после 50 не берут, а без эстонского ее можно даже не искать? Специалист по карьере честно отвечает на вопросы читателей RusDelfi

 
Anna Tamm
ФОТО: wedmotions | Фото из личного архива Нели Корнфельд

RusDelfi попросил читателей портала поделиться сложностями, которые они испытывают при поиске работы. Получив большое количество разных историй, мы пообщались с HR менеджером и карьерным консультантом Нелей Корнфельд и обсудили те проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются жители Эстонии при поиске работы. Кроме того, ситуацию на рынке труда прокомментировала и Касса по безработице.

„Люди после 50 вообще не нужны, опыт никому не интересен, даже если ты приносил десятки миллионов прибыли на прежнем месте“

„Я не могу найти нормальную работу почти два года, мне 60 лет, и многих работодателей это не устраивает, везде нужны молодые“

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