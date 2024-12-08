ПРИЗЫВ | В Эстонии продолжает расти безработица. Расскажите нам о своих сложностях с поиском работы!

Если вы оказались в сложной жизненной ситуации из-за потери работы и сложностей с поиском новой - расскажите нам о вашей ситуации! Как долго вы ищите работу? На что вам хватает пособия по безработице? И какие шаги вы собираетесь предпринять, чтобы решить ситуацию? Вместе с экспертами мы изучим вопрос и попытаемся найти выход для тех, кто оказался в подобных обстоятельствах.

Кроме того, мы также ждем историй о труде несовершеннолетних и условиях, в которых им приходилось работать. Ведь закон в таких случаях соблюдается далеко не всегда, бывает, что молодым сотрудникам недоплачивают, заставляя при этом работать больше. Если у вас или ваших знакомых есть подобный опыт, свяжитесь с нами и расскажите об этом. При желании, мы можем обсудить возможность анонимности.

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С каждой неделей количество людей, стоящих на учете в Кассе по безработице, растет. При этом потребительские цены не падают, вводятся новые налоги. Определенную тревогу вызывает малое число доступных вакансий, которое уже несколько месяцев остается на уровне около 4000, что меньше показателя последних лет.

„Примерно такая же ситуация с предложениями работы была в октябре 2019 года, но тогда на учете было значительно меньше безработных“, - отметили в Кассе по безработице, комментируя для Rus.err.ee октябрьскую статистику, добавив, что в ноябре и декабре количество вакансий обычно еще больше сокращается.

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