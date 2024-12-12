12.12.2024, 20:00
ОПРОС | Мэр Таллинна против новогоднего фейерверка. А вы?(12)
ФОТО: | Õhtuleht
Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что отказ от новогоднего фейерверка позволит сэкономить средства, уменьшить вред, который наносится окружающей среде, и защитить домашних животных. По его словам, короткое зрелище в небе обходится дорого и доставляет неудобства жителям и предложил горожанам искать другие способы празднования. RusDelfi решил узнать мнение читателей на этот счет.
RusDelfi ранее уже поднимал тему новогодних салютов, обсуждая споры вокруг их запрета. Читайте: „Что ищете в снегу? Пальцы!“ Салюты – это не только радостные эмоции, но еще и пожары, увечья, стресс и мусор
В материале – примеры плачевных историй, комментарии горуправы, продавцов салютов, главы конгресса украинцев и владельца собаки.