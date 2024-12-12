Новости Эстонии
12.12.2024, 20:00

ОПРОС | Мэр Таллинна против новогоднего фейерверка. А вы?

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Встреча Нового года в Таллинне. Фото иллюстративное
Встреча Нового года в Таллинне. Фото иллюстративное
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что отказ от новогоднего фейерверка позволит сэкономить средства, уменьшить вред, который наносится окружающей среде, и защитить домашних животных. По его словам, короткое зрелище в небе обходится дорого и доставляет неудобства жителям и предложил горожанам искать другие способы празднования. RusDelfi решил узнать мнение читателей на этот счет.

RusDelfi ранее уже поднимал тему новогодних салютов, обсуждая споры вокруг их запрета. Читайте: „Что ищете в снегу? Пальцы!“ Салюты – это не только радостные эмоции, но еще и пожары, увечья, стресс и мусор

В материале – примеры плачевных историй, комментарии горуправы, продавцов салютов, главы конгресса украинцев и владельца собаки.

Напоминание о безопасном использовании пиротехники:

  1. Ветер: не запускайте ракеты при сильном ветре.

  2. Закрепление: устанавливайте фейерверки на надежной поверхности, избегая камней или других нестабильных конструкций.

  3. Если салют не сработал, не подходите к нему сразу: подождите 20 минут. Возможно, где-то фитиль замедлил свое горение и медленно тлеет.

  4. Инструкция: всегда читайте инструкцию перед использованием, чтобы избежать ошибок.

  5. Алкоголь: за фейерверки должен отвечать только трезвый человек.

  6. Хранение: храните пиротехнику в сухом месте, вдали от огня.

Следуйте этим правилам, чтобы избежать травм и неприятных ситуаций.

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