ОПРОС | Мэр Таллинна против новогоднего фейерверка. А вы?

Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что отказ от новогоднего фейерверка позволит сэкономить средства, уменьшить вред, который наносится окружающей среде, и защитить домашних животных. По его словам, короткое зрелище в небе обходится дорого и доставляет неудобства жителям и предложил горожанам искать другие способы празднования. RusDelfi решил узнать мнение читателей на этот счет.