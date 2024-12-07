Мэр Таллинна против новогоднего фейерверка в столице

„Отказ от фейерверка в Новогоднюю ночь, это, во-первых, экономия средств. Во-вторых, салют – это загрязнение окружающей среды, а в-третьих, это все же и вопрос защиты наших собак и котов. Получается, что несколько минут посмотреть в небо все же стоит достаточно дорого и, с другой стороны, приносит многим жителям города неудобства. Так что я советую всем жителям выражать свою радость другим методом“, – сказал Осиновский в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“, передает портал Rus.ERR.

При этом рождественское освещение в столице в ближайшие недели должно появиться и в тех районах, где его не было по состоянию на 1 декабря, когда на главной столичной елке на Ратушной площади зажглась первая свеча Адвента.

„Решения об экономии освещения в Таллинне не принималось. Я знаю, что в некоторых районах у нас возникли вопросы, почему еще не появилось рождественское освещение. Районные управы активно работают над этим. Так что в ближайшие недели, я уверен, что город будет таким же красивым, как и в предыдущие годы“, – сказал Осиновский.

На вопрос, в чем причина, мэр города ответил: „Если честно, сложно ответить на этот вопрос. Насколько позже в этом году делается? Снега у нас тоже долго не было. В ближайшие недели, конечно, будет и рождественское освещение во всех районах“, – заверил он.

В Таллинне салют отменяется третий год подряд. „Хотя зрелище в ночном небе и запуск салюта доставляет радость многим людям, из солидарности с военными беженцами мы решили отказаться от фейерверка. Так мы еще и природу бережем“, - сказал в том году бывший мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Вместо салюта в столице в полночь год назад было организовано световое представление, а перед этим на площади Вабадузе состоялся концерт.

Самый дорогой новогодний салют в прошлом году запустили в Ида-Вирумаа в городе Кивиыли, в небо взлетели ракеты общей стоимостью 9200 евро. Как подчеркнула старейшина волости Люганузе Марья-Лийза Вейзер, фейерверк был организован не за счет налогоплательщиков, местное самоуправление не потратило ни цента, мероприятие организовали при поддержке спонсоров.

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