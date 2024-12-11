Сегодня электричество на бирже в Эстонии стоит в 90 раз дороже, чем в Финляндии

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в среду составляет 22,35 цента за киловатт-час. По сравнению со вторником тариф вырос на 50,6% свидетельствуют данные торговой площадки. На пике - с 17 до 18 часов - цена превысит 43 цента за киловатт-час.

Последний раз электроэнергия стоила в Эстонии дороже 2 октября - около 24 центов.

При этом эксперты утверждают, что по сравнению с октябрем цена на электроэнергию в Эстонии упала в ноябре на 9,6%, оставаясь в среднем на уровне 82,56 евро за мегаватт-час. По сравнению с ноябрем прошлого года, цена на электроэнергию в нынешнем году снизилась на 21,5% (в 2023 году она составляла 105,2 евро за мегаватт-час). На снижение цен в годовом сравнении повлияли более высокие средние температуры, а также рост производства возобновляемой энергии в регионе.

В Латвии и Литве электричество 11 декабря стоит чуть дороже, чем в Эстонии, а в Финляндии тариф составляет около 0,25 цента за киловатт-час. К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

По опыту предыдущих лет, можно ожидать аналогичного уровня цен. Например, в декабре 2023 года цены на электроэнергию в период с 14:00 до 18:00 были приблизительно на треть (28,9%) выше среднемесячной цены, а с 00:00 до 04:00 – более чем на треть (37,5%) ниже.

По дням недели цены на электроэнергию по-прежнему ниже всего по субботам и воскресеньям. В эти дни цены были в среднем примерно вдвое ниже среднемесячного уровня - по субботам цена была в среднем на 48% ниже среднемесячной, по воскресеньям - на 51%. Самыми „дорогими“ днями недели оказались вторник, среда и четверг. В эти дни цена была более чем на треть (37,5%) выше средней.

Спрос на электроэнергию в Эстонии обеспечивался в основном за счет импорта, энергии ветра и сланцевой электроэнергии. В ноябре 2024 года 43,8% потребления электроэнергии в Эстонии покрывал импорт (49,5% в 2023 году), 23,7% - ветроэнергетика (7,5% в 2023 году), 16,4% - сланцевая электроэнергия (26,3% в 2023 году) и 5,9% - энергия биомассы (8,8% в 2023 году). Доля прочих источников энергии была незначительной. Производство электроэнергии в Эстонии в ноябре составило 404,4 гигаватт-часа, что покрыло чуть более половины потребления.

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