ВИДЕО | Где галстук? Мартин Хельме изводил в Рийгикогу спикера и министра

2 декабря Мартин Хельме взял слово перед обсуждением законопроекта. „У меня есть отдельный вопрос о „парламентаризме“, — с иронией заявил он. — Когда я впервые пришел работать в Рийгикогу, нам провели краткий курс о том, как правильно себя вести в зале: как сидеть, ходить и какой соблюдать дресс-код. В целом правило заключалось в том, что члены Рийгикогу, особенно мужчины, должны приходить на заседания в галстуке. Когда я был вице-спикером Рийгикогу, я иногда даже требовал этого от депутатов. А какой у нас сегодня стандарт?“

Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар, по всей видимости, принял это замечание на свой счет. „Спасибо, Мартин Хельме! С вашего позволения, я оставлю этот вопрос без ответа. У меня есть очень личная причина, по которой сегодня на мне нет галстука. Могу вас заверить, что это не связано с отсутствием уважения к залу, а исключительно с моими личными обстоятельствами“, — сказал Хуссар, добавив, что этот вопрос был немного неуместным.

У меня есть очень личная причина, по которой сегодня на мне нет галстука. Лаури Хуссар

„Могу вас заверить, что я проходил медицинскую процедуру, которая не позволяет мне сегодня надеть галстук. Именно поэтому на мне его нет. И если вы хотите задать более конкретные вопросы, это совершенно неуместно“, — заметил Хуссар.

„Прошу впредь воздерживаться от таких неуместных комментариев. Понимаю, что в оппозиции можно задавать острые вопросы, но подобные вопросы прошу не поднимать в этом зале. Здоровье, уважаемые коллеги, — это не всегда то, что зависит от нас. Если мы будем придираться к каждой мелочи, то в какой-то момент столкнемся с очень серьезной проблемой“, — сказал Хуссар.

„Ладно, с этим галстуком — как есть, так есть. У меня его тоже нет“, — поспешил сменить тему разговора Март Хельме (EKRE) и задал вопрос по другой теме.

На следующий день, во вторник 3 декабря, во время заседания, Мартин Хельме резко высказался в адрес Лиги, который вышел к трибуне. „Прежде всего сделаю замечание: к трибуне Рийгикогу можно было бы выйти в галстуке, одеться соответствующим образом. У тебя с этим и раньше были проблемы“.