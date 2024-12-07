ВИДЕО | Где галстук? Мартин Хельме изводил в Рийгикогу спикера и министра(15)
Два дня подряд во время заседаний в Рийгикогу депутат Мартин Хельме (EKRE) изводил политиков за отсутствие у них галстуков. Протоколом такие вопросы не предусмотрены. Спикеру Лаури Хуссару ( Эсти 200) пришлось оправдываться, а Юрген Лиги (Партия реформ) несколько секунд был в замешательстве от вопроса.
2 декабря Мартин Хельме взял слово перед обсуждением законопроекта. „У меня есть отдельный вопрос о „парламентаризме“, — с иронией заявил он. — Когда я впервые пришел работать в Рийгикогу, нам провели краткий курс о том, как правильно себя вести в зале: как сидеть, ходить и какой соблюдать дресс-код. В целом правило заключалось в том, что члены Рийгикогу, особенно мужчины, должны приходить на заседания в галстуке. Когда я был вице-спикером Рийгикогу, я иногда даже требовал этого от депутатов. А какой у нас сегодня стандарт?“
Председатель Рийгикогу Лаури Хуссар, по всей видимости, принял это замечание на свой счет. „Спасибо, Мартин Хельме! С вашего позволения, я оставлю этот вопрос без ответа. У меня есть очень личная причина, по которой сегодня на мне нет галстука. Могу вас заверить, что это не связано с отсутствием уважения к залу, а исключительно с моими личными обстоятельствами“, — сказал Хуссар, добавив, что этот вопрос был немного неуместным.
У меня есть очень личная причина, по которой сегодня на мне нет галстука.
„Могу вас заверить, что я проходил медицинскую процедуру, которая не позволяет мне сегодня надеть галстук. Именно поэтому на мне его нет. И если вы хотите задать более конкретные вопросы, это совершенно неуместно“, — заметил Хуссар.
„Прошу впредь воздерживаться от таких неуместных комментариев. Понимаю, что в оппозиции можно задавать острые вопросы, но подобные вопросы прошу не поднимать в этом зале. Здоровье, уважаемые коллеги, — это не всегда то, что зависит от нас. Если мы будем придираться к каждой мелочи, то в какой-то момент столкнемся с очень серьезной проблемой“, — сказал Хуссар.
„Ладно, с этим галстуком — как есть, так есть. У меня его тоже нет“, — поспешил сменить тему разговора Март Хельме (EKRE) и задал вопрос по другой теме.
На следующий день, во вторник 3 декабря, во время заседания, Мартин Хельме резко высказался в адрес Лиги, который вышел к трибуне. „Прежде всего сделаю замечание: к трибуне Рийгикогу можно было бы выйти в галстуке, одеться соответствующим образом. У тебя с этим и раньше были проблемы“.
Перед тем как ответить, Лиги несколько секунд молча смотрел в сторону Марта Хельме. „Ну да, действительно очень достойный вопрос“, — парировал Лиги.
„Я ценю ваш зажим для галстука, но, на мой взгляд, ему место в прошлом тысячелетии. Сегодня зажим для галстука не считается признаком хорошего вкуса. Вчера я был в галстуке, сегодня без него. Как свободный человек в свободной стране, я ношу то, что хочу, и это не ваше дело“, — резко ответил министр.
Я ценю ваш зажим для галстука, но, на мой взгляд, ему место в прошлом тысячелетии.
Март Хельме снова взял слово: „Честно говоря, я должен сказать, что меня лично оскорбляет то, что каждый раз, когда Юрген Лиги выходит к трибуне, он начинает приписывать мне какую-то симпатию к Путину“. Более подробнее об этой перепалке можно прочитать здесь.
„Вы сами начали говорить о том, что „у меня Украина в голове“. Я хотел похвалить ваш галстук, но не вижу его. Вот чем сегодня занимается ваша семья: обвиняет меня в проукраинской позиции и в том, что у меня нет галстука, которого у некоторых из вас тоже нет“, — ответил Лиги.
В конце обсуждения законопроекта к трибуне вышел Мартин Хельме, взяв больше времени для выступления.
„Так, — сказал Мартин Хельме и поправил зажим для галстука. — Надеяться, что Юрген Лиги придет к нам и скажет что-то разумное или хотя бы понятное, — бесполезно. В лучшем случае он расскажет плохие, неудачные шутки и унизит либо себя, либо других“.