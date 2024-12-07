„Если у тебя есть деньги, то можно под конвоем попасть на похороны“. Бывший заключенный рассказал о тюремных буднях

„Красные“ тюрьмы

„Все тюрьмы в Эстонии „красные“ — это когда все подчиняется администрации и никакие „понятия“ не работают. Везде камеры! Ударишь кого-то, толкнешь даже — добавят срок. Не дай бог на охранника замахнешься — добавят к сроку прилично, до двух лет. Все строго“, — рассказывает Алексей.

„В камере несладко, надоедают сокамерники. Всю ночь горит на потолке свет, чтобы охранник видел, что ты спишь, а не повесился. Потому что было такое, что ребята психологически не выдерживали и вешались“.

Он рассказывает, что как-то заключенные решили устроить бунт-голодовку, мол, еду раздавал непорядочный арестант, и из его рук они принимать еду не станут. Администрация тюрьмы специально не меняла человека на раздаче, и через две-три недели бунт оказался подавлен, так как голод не тетка.

Охранники разные, есть те, кто придирается к мелочам, пишут рапорт, провоцируют, отправляют в карцер.

Для того, чтобы время проходило быстрее, Алексей, по его словам, тратил его на саморазвитие, он принял участие во всех предлагаемых заключенным социальных программах.

„На одном из тренингов мы обсуждали преступление — почему это произошло, как сделать так, чтобы в будущем не попасть в такую же ситуацию, занимались самоанализом“.

Он вспоминает, что во время коронавируса все были закрыты по камерам на два месяца, их даже не выпускали на прогулку, и это было весьма тяжело. Но самое тяжелое для заключенного — потерять кого-то из близких.

„У нас на секции сидел парнишка, у него жена погибла в автокатастрофе и через день умерла в больнице мама. Это было жутко, как он переживал. Он разбил всю камеру, его скрутили и отправили в карцер. Потом был месяц на успокоительных, чуть с ума не сошел. Если у тебя есть деньги на счету, ты можешь попасть на похороны под конвоем. Сам оплачиваешь, есть определенная такса почасовая. Ситуация с тем парнем осложнялась тем, что вся родня у него была в Таллинне, и это стоило слишком дорого“.

Медицина