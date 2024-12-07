„Если у тебя есть деньги, то можно под конвоем попасть на похороны“. Бывший заключенный рассказал о тюремных буднях
Нарвитянин Алексей, недавно освободившийся из мест лишения свободы, согласился рассказать корреспонденту RusDelfi о том, как провел в Вируской тюрьме шесть долгих лет.
„Красные“ тюрьмы
„Все тюрьмы в Эстонии „красные“ — это когда все подчиняется администрации и никакие „понятия“ не работают. Везде камеры! Ударишь кого-то, толкнешь даже — добавят срок. Не дай бог на охранника замахнешься — добавят к сроку прилично, до двух лет. Все строго“, — рассказывает Алексей.
„В камере несладко, надоедают сокамерники. Всю ночь горит на потолке свет, чтобы охранник видел, что ты спишь, а не повесился. Потому что было такое, что ребята психологически не выдерживали и вешались“.
Он рассказывает, что как-то заключенные решили устроить бунт-голодовку, мол, еду раздавал непорядочный арестант, и из его рук они принимать еду не станут. Администрация тюрьмы специально не меняла человека на раздаче, и через две-три недели бунт оказался подавлен, так как голод не тетка.
Охранники разные, есть те, кто придирается к мелочам, пишут рапорт, провоцируют, отправляют в карцер.
Для того, чтобы время проходило быстрее, Алексей, по его словам, тратил его на саморазвитие, он принял участие во всех предлагаемых заключенным социальных программах.
„На одном из тренингов мы обсуждали преступление — почему это произошло, как сделать так, чтобы в будущем не попасть в такую же ситуацию, занимались самоанализом“.
Он вспоминает, что во время коронавируса все были закрыты по камерам на два месяца, их даже не выпускали на прогулку, и это было весьма тяжело. Но самое тяжелое для заключенного — потерять кого-то из близких.
„У нас на секции сидел парнишка, у него жена погибла в автокатастрофе и через день умерла в больнице мама. Это было жутко, как он переживал. Он разбил всю камеру, его скрутили и отправили в карцер. Потом был месяц на успокоительных, чуть с ума не сошел. Если у тебя есть деньги на счету, ты можешь попасть на похороны под конвоем. Сам оплачиваешь, есть определенная такса почасовая. Ситуация с тем парнем осложнялась тем, что вся родня у него была в Таллинне, и это стоило слишком дорого“.
Медицина
Страшно ли болеть в тюрьме, окажут ли тебе полноценную медицинскую помощь, в случае необходимости?
Алексей уверяет, что медицина в тюрьме существует. „Врачи нормальные, просто они все задерганы заключенными, которым скучно, и от нечего делать они начинают придумывать себе то насморк, то кашель, то что-то еще.
Но если не злоупотреблять и обращаться по потребностям, медицинскую помощь окажут.
„И к семейному можно попасть, и в случае необходимости под конвоем отвозят в приемный покой. Я однажды на футболе сломал руку, пришлось под конвоем ехать в больницу“.
Тюрьма открытого типа
Тюрьму открытого типа Алексей описывает так.
„Она находится рядом, там все те же охранники. Только ты почти на свободе — можешь раз в месяц ездить „в отпуск“ домой, работать за пределами тюремных стен в пределах Ида-Вирумаа, я работал в Силламяэ, и сейчас, на свободе, продолжаю там работать.
В магазин выход два раза в месяц, пишешь заявление, что тебе надо приобрести кое-что из вещей, и идешь. Можно выходить в церковь, на учебу. В открытой тюрьме мы получаем на руки мобильные телефоны, с которых нет выхода в интернет, с их помощью отслеживают твои передвижения, а также можно звонить на зарегистрированные номера — домой, родственникам. Но нужно прописывать маршрут, ты должен строго его придерживаться. Разговаривать нельзя ни с кем, даже если встретишь знакомого. Нужно быть острожным с покупками, все купленное должно быть указано в чеке. Иначе не докажешь, где взял товар, и тебя ждет наказание.
Так что там тоже не все так радужно: ты вроде как и на воле, но тебе ничего нельзя. Все под строгим контролем. Едешь домой, допустим, на сутки, посторонних никого не должно дома быть, и тебе нельзя выходить из квартиры. В квартире должны находиться только родственники, ты их указываешь в заявлении. В любой момент к тебе могут приехать с проверкой, помимо этого, ты еще должен по телефону отметиться: в 10 утра и в 10 вечера, что ты дома. Были случаи, что ребята к соседке поднимались или куда-то выходили. Конечно, за такие нарушения сразу возвращают за решетку“.
Полностью материал читайте по ссылке: „В камере всю ночь горит свет, чтобы видели, что ты спишь, а не повесился“. Недавно освободившийся из тюрьмы нарвитянин рассказал, как прошли 6 лет заключения