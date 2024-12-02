„В камере всю ночь горит свет, чтобы видели, что ты спишь, а не повесился“. Недавно освободившийся из тюрьмы нарвитянин рассказал, как прошли 6 лет заключения

„В тюрьме тоже можно жить свободно“, - уверен нарвитянин Алексей, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Он согласился рассказать корреспонденту RusDelfi, о том, как провел в Вируской тюрьме шесть долгих лет, как вышел по УДО (его срок составлял 8,5 лет), чему научила его жизнь в заключении, и чем он собирается заняться на свободе.