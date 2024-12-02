Фото заключенного - иллюстративное, сгенерировано ИИ
Фото заключенного - иллюстративное, сгенерировано ИИ
ФОТО: Jevgenia Parv | Delfi Meedia
ЧП и криминал
02.12.2024, 06:57

„В камере всю ночь горит свет, чтобы видели, что ты спишь, а не повесился“. Недавно освободившийся из тюрьмы нарвитянин рассказал, как прошли 6 лет заключения

 

„В тюрьме тоже можно жить свободно“, - уверен нарвитянин Алексей, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Он согласился рассказать корреспонденту RusDelfi, о том, как провел в Вируской тюрьме шесть долгих лет, как вышел по УДО (его срок составлял 8,5 лет), чему научила его жизнь в заключении, и чем он собирается заняться на свободе.

„Я вышел на УДО с двух третьих срока“, - начинает свой рассказ Алексей, который был осужден впервые в жизни, но сразу так строго - за незаконный оборот наркотиков группой лиц. „Как „первоход“ я наивно полагал, что меня выпустят под электронный надзор уже с половины срока, но Йыхвиский суд мое ходатайство не удовлетворил“.

Алексей вспоминает, что первые месяцы и годы проходят в ожидании.

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