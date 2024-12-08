В Рийгикогу обсудили планы эвакуации жителей Ида-Вирумаа на случай прилета ракеты и войны

Депутат Март Хельме (EKRE) рассказал, что пообщался в Ляэнемаа, где у него второй дом, с представителями местных властей и членами Кайтселийта. „Я слышал, что в случае кризиса или военной ситуации планируется эвакуация жителей Ида-Вирумаа и Южной Эстонии в Ляэнемаа“, — поделился он обсуждениями, которые ведутся среди местных жителей.

При этом Хельме подчеркнул, что не располагает информацией о серьезности этих разговоров и о мерах, которые государство уже могло предпринять для реализации такого сценария.

Эвакуация из Ида-Вирумаа и Южной Эстонии

„И мой вопрос в связи с этим: действительно ли Министерство внутренних дел сейчас всерьез и основательно разрабатывает планы эвакуации людей?“ — поинтересовался Март Хельме, добавив, что хотел бы узнать больше деталей, в частности, сколько человек это может затронуть.

„В Южной Эстонии и Ида-Вирумаа в общей сложности проживает около двухсот тысяч человек. И куда их планируется разместить? Представители местных самоуправлений, с которыми я общался, качают головой и говорят: „Но нам просто некуда этих людей размещать“,“ — рассказал о том, что тревожит жителей Ляэнемаа Март Хельме.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) подчеркнул, что это действительно важная тема. Он пояснил, что Спасательный департамент, как учреждение, ответственное за защиту населения, обязан разрабатывать возможные сценарии масштабной эвакуации.

„Если мы говорим о военном кризисе, а не о каком-либо другом, то очевидно, что логично предполагать его вероятность с востока“, - продолжил министр.

Сценарий эвакуации населения Эстонии в случае войны с Россией уже обсуждался на инфочасе в Рийгикогу, тогда возможное развитие событий комментировал премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ). В этот раз министр внутренних дел ответил более подробно, касаясь прежде всего жителей Ида-Вирумаа и Южной Эстонии.

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