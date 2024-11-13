Новости Эстонии
13.11.2024, 15:15

Премьер ответил на вопросы о возможной эвакуации населения Эстонии в случае войны с Россией

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Кристен Михал
Кристен Михал
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня в Рийгикогу премьер-министр Эстонии Кристен Михал ответил на вопросы депутатов, в том числе касающиеся угрозы войны с Россией и планов по эвакуации населения в случае вооруженного конфликта.

Председатель EKRE Мартин Хельме, обращаясь к Михалу, начал с того, что сослался на слова командующего Силами обороны Эстонии Андруса Мерило. По мнению Хельме, заявления Мерило были сенсационными.

„Он говорил о том, что риск возникновения крупного конфликта, войны между НАТО и Россией, существенно возрос. Если такая война начнется, то, исходя из нашего географического положения, с высокой вероятностью территория Эстонии станет театром военных действий. По его мнению, вероятность этого велика, и тогда вся территория Эстонии окажется в зоне войны, где нам, возможно, придется взрывать мосты и другие объекты. Возможно, придется эвакуировать население не просто из одного района Эстонии в другой, а эвакуировать весь народ за пределы Эстонии“, — вкратце пересказал депутат заявление Мерило после чего задал ряд вопросов.

Мартин Хельме поинтересовался, почему Эстония передала свое вооружение: пушки, боеприпасы, а также противотанковое и противовоздушное оборудование. „Получается, что сейчас мы остались практически безоружными?“ — спросил Хельме.

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