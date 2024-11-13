Премьер ответил на вопросы о возможной эвакуации населения Эстонии в случае войны с Россией(12)
Сегодня в Рийгикогу премьер-министр Эстонии Кристен Михал ответил на вопросы депутатов, в том числе касающиеся угрозы войны с Россией и планов по эвакуации населения в случае вооруженного конфликта.
Председатель EKRE Мартин Хельме, обращаясь к Михалу, начал с того, что сослался на слова командующего Силами обороны Эстонии Андруса Мерило. По мнению Хельме, заявления Мерило были сенсационными.
„Он говорил о том, что риск возникновения крупного конфликта, войны между НАТО и Россией, существенно возрос. Если такая война начнется, то, исходя из нашего географического положения, с высокой вероятностью территория Эстонии станет театром военных действий. По его мнению, вероятность этого велика, и тогда вся территория Эстонии окажется в зоне войны, где нам, возможно, придется взрывать мосты и другие объекты. Возможно, придется эвакуировать население не просто из одного района Эстонии в другой, а эвакуировать весь народ за пределы Эстонии“, — вкратце пересказал депутат заявление Мерило после чего задал ряд вопросов.