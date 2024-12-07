„Утечка мозгов“. В Эстонии — нехватка в ИТ-сфере

Одной из главных угроз для эстонского ИТ-сектора сегодня является геополитическая нестабильность. Обострение отношений с Россией и другими соседними странами может оказать негативное влияние на инвестиционный климат и устойчивость ИТ-индустрии. В дополнение к этому возрастают риски кибератак и кибершпионажа со стороны враждебных государств.

В рейтинге The Global Startup Ecosystem Report 2024 Эстония вошла в топ-10 стран с наиболее перспективными экосистемами и заняла 16-е место в общем зачете. Однако важно отметить, что годом ранее она была в десятке лидеров, уступив за год свои позиции ряду азиатских и других европейских стартап-площадок.

Важной тенденцией становится возрастающая конкуренция высокотехнологической сферы Эстонии с соседними странами, такими как Латвия, Литва и Польша, которая год от года только набирает обороты. Эти государства активно развивают свои ИТ-секторы и стремятся привлечь или переманить перспективные компании и стартапы. В таких условиях Эстонии необходимо постоянно улучшать деловую среду, инфраструктуру и условия для предпринимателей. Важно учитывать, что замедление темпов роста экономики, вопросы безопасности и сложности с интеграцией специалистов и компаний, релоцировавшихся в Эстонию на фоне событий в Беларуси и вторжения России в Украину, сейчас создают дополнительные препятствия на пути сохранения привлекательности Эстонии для развития ИТ-сектора.

Что касается количества вакансий в сфере информационных технологий, то оно всё ещё ниже, чем в прошлом году. Многие компании, которые ранее планировали активное расширение, вынуждены были пересмотреть свои амбиции и отложить планы роста. Данные службы занятости показывают постепенное насыщение рынка ИТ-специалистами, хотя спрос на высококвалифицированных профессионалов с опытом остаётся высоким.

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