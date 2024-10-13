ГРАФИКА | В IT-секторе Эстонии из-за санкций наблюдается замедление роста сферы

Сфера высоких технологий Эстонии давно стала не только ключевым элементом экономики, но и её узнаваемым символом, притягивающим инвесторов и стартапы со всего мира. Однако в условиях глобальной нестабильности и усиливающейся напряжённости в регионе, способность страны продолжать свой инновационный путь оказывается под серьёзной угрозой. Вопросы кибербезопасности, зависимость от внешних рынков и влияние политических решений становятся всё более актуальными.