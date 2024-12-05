Госпрокуратура и КаПо рассказали, кто стоит за порчей автомобилей главы МВД и главреда RusDelfi

По словам государственного прокурора Трийну Олев-Аас, цепочка организации и исполнения нападений была длинной, и не все участвовавшие в этой цепочке знали, какова действительная цель преступлений. „Прокуратура предъявила обвинение в совершении преступлений против государства тем, кто знал цели преступления и его действительного заказчика. Другим привлеченным к нападениям лицам сообщали марку и регистрационные номерные знаки автомобилей, а также адреса, кроме того, им обещали заплатить деньги за повреждение автомобилей. Согласно доказательствам, они не знали, с чьим автомобилем имеют дело“, - сказала Трийну Олев-Аас. Деньги из Российской Федерации в Эстонскую Республику за совершение преступлений не поступили.

Суд признал Хантсома, Коломайнена и Романа Ланцова виновными в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и в поддержке указанных деяний. Четырех человек суд признал виновными в совершении преступлений против имущества.

В суде было доказано, что Аллан Хантсом завязал отношения с людьми, действовавшими в интересах и по заданию Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, то есть ГРУ, и с октября 2023 года планировал и подготавливал нападения на имущество частных лиц. Чтобы устроить повреждение автомобилей министра внутренних дел и журналиста, Аллан Хантсом обратился к Андрею Коломайнену. Коломайнен привлек человека, который по цепочке вышел на следующего, и тот, в свою очередь, вовлек в эту цепочку еще двоих человек, которые нашли непосредственного исполнителя нападения.

С повреждением автомобилей министра внутренних дел и журналиста были связаны, согласно обвинению, по крайней мере 9 человек, из них семерых суд признал виновными. Два человека находятся в Российской Федерации, они объявлены в международный розыск.

В уголовном деле, возбужденном в прошлом году, Департамент полиции безопасности, при руководстве Государственной прокуратуры, выявил 11 человек, которые были связаны с повреждением автомобилей министра внутренних дел и журналиста, а также с осквернением памятников.

Собранные в проводимом уголовном производстве доказательства указывают, что Хантсом планировал и подготавливал нападения с Ильей Бочаровым и Аликом Хучбаровым, действующими в интересах, по заданию и под руководством ГРУ. Хучбаров был признан виновным в совершении преступления против Эстонской Республики также и в 2016 году. Поскольку Бочаров и Хучбаров находятся в Российской Федерации, они объявлены в международный розыск. Собранные доказательства указывают, что Хучбаров также планировал и подготавливал нападения на расположенные в Эстонской Республике мемориальные памятники и иное имущество.

„Если кто-то из подозреваемых окажется в государстве с аналогичными с Эстонией ценностями, то у указанного государства есть право задержать их и экстрадировать в Эстонию для свершения правосудия“, - сказала государственный прокурор Трийну Олев-Аас.

В ходе производства также были выявлены лица, которые испортили в мае прошлого года памятники на мемориальной площади Синимяэских высот и в январе этого года мемориал в память сражения на Синимяэских высотах во Второй мировой войне, а также мемориальную доску в Мустла в честь Альфонса Ребане. Мемориалы, которые находятся в Синимяги и в Вильянди, облили краской, черной краской нарисовали на них свастику, затем затерли и облили это красной краской. Одного человека суд признал виновным в ненасильственной деятельности против Эстонской Республики и другого в осквернении памяти умершего.