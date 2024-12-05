Госпрокуратура и КаПо рассказали, кто стоит за порчей автомобилей главы МВД и главреда RusDelfi(2)
Харьюский уездный суд признал весной текущего года Аллана Хантсома виновным в том, что он, по заданию и под руководством ГРУ, организовал произошедшее в декабре прошлого года нападение, в результате которого были повреждены автомобили министра внутренних дел и журналиста.
В уголовном деле, возбужденном в прошлом году, Департамент полиции безопасности, при руководстве Государственной прокуратуры, выявил 11 человек, которые были связаны с повреждением автомобилей министра внутренних дел и журналиста, а также с осквернением памятников.
С повреждением автомобилей министра внутренних дел и журналиста были связаны, согласно обвинению, по крайней мере 9 человек, из них семерых суд признал виновными. Два человека находятся в Российской Федерации, они объявлены в международный розыск.
В суде было доказано, что Аллан Хантсом завязал отношения с людьми, действовавшими в интересах и по заданию Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, то есть ГРУ, и с октября 2023 года планировал и подготавливал нападения на имущество частных лиц. Чтобы устроить повреждение автомобилей министра внутренних дел и журналиста, Аллан Хантсом обратился к Андрею Коломайнену. Коломайнен привлек человека, который по цепочке вышел на следующего, и тот, в свою очередь, вовлек в эту цепочку еще двоих человек, которые нашли непосредственного исполнителя нападения.
Суд признал Хантсома, Коломайнена и Романа Ланцова виновными в разведывательной деятельности против Эстонской Республики и в поддержке указанных деяний. Четырех человек суд признал виновными в совершении преступлений против имущества.
По словам государственного прокурора Трийну Олев-Аас, цепочка организации и исполнения нападений была длинной, и не все участвовавшие в этой цепочке знали, какова действительная цель преступлений. „Прокуратура предъявила обвинение в совершении преступлений против государства тем, кто знал цели преступления и его действительного заказчика. Другим привлеченным к нападениям лицам сообщали марку и регистрационные номерные знаки автомобилей, а также адреса, кроме того, им обещали заплатить деньги за повреждение автомобилей. Согласно доказательствам, они не знали, с чьим автомобилем имеют дело“, - сказала Трийну Олев-Аас. Деньги из Российской Федерации в Эстонскую Республику за совершение преступлений не поступили.
Собранные в проводимом уголовном производстве доказательства указывают, что Хантсом планировал и подготавливал нападения с Ильей Бочаровым и Аликом Хучбаровым, действующими в интересах, по заданию и под руководством ГРУ. Хучбаров был признан виновным в совершении преступления против Эстонской Республики также и в 2016 году. Поскольку Бочаров и Хучбаров находятся в Российской Федерации, они объявлены в международный розыск. Собранные доказательства указывают, что Хучбаров также планировал и подготавливал нападения на расположенные в Эстонской Республике мемориальные памятники и иное имущество.
„Если кто-то из подозреваемых окажется в государстве с аналогичными с Эстонией ценностями, то у указанного государства есть право задержать их и экстрадировать в Эстонию для свершения правосудия“, - сказала государственный прокурор Трийну Олев-Аас.
В ходе производства также были выявлены лица, которые испортили в мае прошлого года памятники на мемориальной площади Синимяэских высот и в январе этого года мемориал в память сражения на Синимяэских высотах во Второй мировой войне, а также мемориальную доску в Мустла в честь Альфонса Ребане. Мемориалы, которые находятся в Синимяги и в Вильянди, облили краской, черной краской нарисовали на них свастику, затем затерли и облили это красной краской. Одного человека суд признал виновным в ненасильственной деятельности против Эстонской Республики и другого в осквернении памяти умершего.
По словам генерального директора Полиции безопасности Марго Паллосона, сражения на Синимяэских высотах во Второй мировой войне — это болезненные воспоминания для Российской Федерации, и в связи с этим мемориалы, которые там находятся, стали целями мести. Российская Федерация использует людей с проблемами, а позже бросает их на произвол судьбы. Плату за заказные преступления исполнители не получают, по большей части она оседает в карманах коррумпированных посредников. „Полиция безопасности занимается предупреждением и предотвращением невоенных нападений на ежедневной основе, с тем чтобы не последовали военные угрозы. Преступников ловят, и они будут привлечены к ответственности“, - добавил Паллосон.
Полиция безопасности просит сообщать о подобных предложениях работы или же о планах саботажа, обратившись для этого в Департамент полиции и погранохраны или же в Полицию безопасности.
Как писал ранее RusDelfi, по словам генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона, эстонским спецслужбам удалось предотвратить российскую гибридную операцию, частью которой было нападение на автомобили министра внутренних дел и главреда RusDelfi.
„На самом деле, Россия планировала провести в Эстонии и другие атаки, которые, если бы они были реализованы, имели бы гораздо больший эффект“, — подтвердил он.
За полгода полиция безопасности задержала с десяток человек, которые по поручению российских спецслужб должны были совершить различные преступления.
Подозреваемые действовали согласованно по указанию российской разведки или службы безопасности и выполняли различные роли. Они собрали информацию для подготовки определенных атак, некоторые из которых были реализованы.
Помимо прочего, КаПо подозревает, что российские спецслужбы поручили повредить автомобили министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса и руководителя русскоязычной редакции новостного портала Delfi Андрея Шумакова, испортить находящийся в Синимяэ мемориал павшим во Второй мировой войне, а также барельеф в Вильяндимаа.
По словам гендиректора KaПо, это была лишь верхушка айсберга, поскольку многие атаки были предотвращены. „Первоначальный план России заключался в том, чтобы атаковать гораздо больше эстонских общественных деятелей и еще больше различных объектов“, — сказал Паллосон Delfi.
Какое влияние оказали бы эти атаки, сейчас сказать трудно. „Но очевидно, что если бы были осуществлены нападения на какие-то другие объекты или людей, то опасность была бы достаточно велика“, — отметил Паллосон.