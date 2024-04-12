Новости Эстонии
12.04.2024, 15:35

ВИДЕО | Гендиректор КаПо: кроме Ляэнеметса и Шумакова планировалось нападение и на других людей

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По словам генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона, эстонским спецслужбам удалось предотвратить российскую гибридную операцию, частью которой было нападение на автомобили министра внутренних дел и главреда RusDelfi.

„На самом деле, Россия планировала провести в Эстонии дополнительные атаки, которые, если бы они были реализованы, имели бы гораздо больший эффект“, — подтвердил он.

За последние полгода полиция безопасности задержала с десяток человек, которые по поручению российских спецслужб должны были совершить различные преступления.

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RusDelfi
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