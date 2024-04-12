12.04.2024, 15:35
ВИДЕО | Гендиректор КаПо: кроме Ляэнеметса и Шумакова планировалось нападение и на других людей(2)
По словам генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона, эстонским спецслужбам удалось предотвратить российскую гибридную операцию, частью которой было нападение на автомобили министра внутренних дел и главреда RusDelfi.
„На самом деле, Россия планировала провести в Эстонии дополнительные атаки, которые, если бы они были реализованы, имели бы гораздо больший эффект“, — подтвердил он.