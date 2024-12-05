В таллиннском бизнес-городке Ülemiste City создали петицию, чтобы вернуть автобус №64

Информация „Ваш голос имеет значение! Вернем 64 автобус! Поддержите инициативу, даже если не пользуетесь этим маршрутом сами“ размещена по всему бизнес-центру — в кафе, на информационных стендах, билбордах и даже в спортзале MyFitness.

„Мы работаем в компании, которая находится в технополисе. На электронную почту нам всем тоже приходили информационные письма с просьбой поддержать инициативу“, — рассказывают сотрудники IT-компании.

После изменения сети маршрутов общественного транспорта в городке Ülemiste значительно увеличилось количество личного автотранспорта. На платной парковые сложно найти место уже с половины девятого утра.

Сотрудники бизнес-центра создали петицию, в середине ноября. На данный момент петицию подписало 2300 человек, остается собрать голоса еще 1200.

„Реформа сети автобусных маршрутов в Таллинне значительно снизила возможность добраться до Ülemiste City. Наибольшей проблемой стало закрытие автобуса №64, что лишило значительную часть людей, прибывающих из района Väike-Õismäe и Mustamäe, важного и быстрого соединения, — говорится в петиции. — В Ülemiste City живёт, работает и учится 17 000 человек, из которых многие используют общественный транспорт для того, чтобы добраться до городка. Одним из самых негативных факторов стало закрытие трамвайной линии, обслуживающей аэропорт, что ухудшило доступность района и вновь привело многих людей к использованию автомобилей“.

Если до закрытия трамвайной линии 92% сообщества Ülemiste City были довольны доступностью, то в прошлом году уровень удовлетворенности снизился на 14 процентных пунктов, уверяют работники бизнес-городка. „Уже в прошлом году 5% людей из сообщества вернулись к использованию автомобилей, и мы уверены, что после новой реформы уровень удовлетворенности клиентов снизится, а количество пользователей автомобилей возрастет, — говорится в петиции. — Реформа, вступившая в силу в октябре 2024 года, обрубила несколько важных связей и сделала путь в Ülemiste City значительно длиннее и неудобнее.