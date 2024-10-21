В Таллинне обновилась сеть автобусных маршрутов. Жители Пирита: чтобы попасть на работу, придется „насладиться экскурсией“ по Ласнамяэ

Изменения в маршрутной сети общественного транспорта были публично представлены осенью во всех районах города, а оставить отзыв жители могли также через городской сайт. На основании этого Таллиннская городская управа скорректировала некоторые маршруты и отказалась от реализации некоторых планов.

Недовольство однако вызвала часть 49-го автобусного маршрута, который с понедельника идет в Ласнамяэ не по Клоостриметса или Иру, а в центр города и оттуда напрямую в Суур-Сыямяэ. Жители Пирита выступили с общественной инициативой, в которой отмечают, что новый маршрут номер 48 не заменит сокращенную часть маршрута 49. При этом отметили, что дополнительный круг может подойти школьникам и другим горожанам, которым нужно попасть в поликлинику.