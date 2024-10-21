21.10.2024, 13:16
В Таллинне обновилась сеть автобусных маршрутов. Жители Пирита: чтобы попасть на работу, придется „насладиться экскурсией“ по Ласнамяэ(11)
Читайте, какие маршруты и как изменились!
ФОТО: | Delfi Meedia
С понедельника в Таллинне начинает действовать новая сеть маршрутов общественного транспорта. Некоторые жители Таллинна считают, что проект провалился, но, по словам вице-мэра Кристьяна Ярвана, дело в ограниченных ресурсах.
Изменения в маршрутной сети общественного транспорта были публично представлены осенью во всех районах города, а оставить отзыв жители могли также через городской сайт. На основании этого Таллиннская городская управа скорректировала некоторые маршруты и отказалась от реализации некоторых планов.
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