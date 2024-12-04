Новости Эстонии
04.12.2024, 08:00

Туристы не могут найти информацию на новой трамвайной остановке в Старом порту. Департамент: „поиск решений требует времени“

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Расписание спрятано между двумя павильонами ожидания, но даже тут вместо него мы видим лишь белые листы.
Расписание спрятано между двумя павильонами ожидания, но даже тут вместо него мы видим лишь белые листы.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

На данный момент люди вроде бы довольны новой трамвайной остановкой в Старом порту Таллинна, но для туристов там многое не продумано: указателей пути нет, а расписание спрятано. По словам представителей Таллиннского департамента транспорта, всю информацию можно найти в интернете.

Delfi поинтересовался мнением как туристов, так и местных жителей относительно новой трамвайной остановки, и хотя проходящую через порт трамвайную линии признали удобной и долгожданной, есть и недостатки: непонятно, в каком направлении город, а в каком — Копли. Видео смотрите ЗДЕСЬ.

Руководитель отдела общественного транспорта и инфраструктуры Таллиннского департамента транспорта Олев Партс сказал Delfi, что департамент разместил уведомления об открытии трамвайного маршрута в Старый порт на информационных экранах в общественном транспорте, а также на инфотабло на других остановках.

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