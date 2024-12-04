04.12.2024, 08:00
Туристы не могут найти информацию на новой трамвайной остановке в Старом порту. Департамент: „поиск решений требует времени“(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
На данный момент люди вроде бы довольны новой трамвайной остановкой в Старом порту Таллинна, но для туристов там многое не продумано: указателей пути нет, а расписание спрятано. По словам представителей Таллиннского департамента транспорта, всю информацию можно найти в интернете.
Delfi поинтересовался мнением как туристов, так и местных жителей относительно новой трамвайной остановки, и хотя проходящую через порт трамвайную линии признали удобной и долгожданной, есть и недостатки: непонятно, в каком направлении город, а в каком — Копли. Видео смотрите ЗДЕСЬ.
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