Туристы не могут найти информацию на новой трамвайной остановке в Старом порту. Департамент: „поиск решений требует времени“

На данный момент люди вроде бы довольны новой трамвайной остановкой в Старом порту Таллинна, но для туристов там многое не продумано: указателей пути нет, а расписание спрятано. По словам представителей Таллиннского департамента транспорта, всю информацию можно найти в интернете.