ФОТО И ВИДЕО | Теперь трамвай №2 идет через Старый порт. Что думают об этом люди?

Люди, ожидавшие трамвая в порту, похвалили новый маршрут, отметив его важность при передвижении между портом и городом. По словам одного из работников Viking Line, линию долго ждали и то, что она открылась раньше 2025 года, стало приятным сюрпризом. Пассажиры подчеркнули, что теперь можно быстрее добраться до города и избегать дорогостоящих поездок на такси.