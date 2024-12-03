03.12.2024, 13:45
ФОТО И ВИДЕО | Теперь трамвай №2 идет через Старый порт. Что думают об этом люди?
С позавчерашнего дня таллиннская трамвайная линия номер 2 проходит через Ванасадам (Старый порт). И местные жители, и туристы сказали Delfi, что решение хорошее. Среди слабых мест упомянули недостаточное количество информации на остановках.
Люди, ожидавшие трамвая в порту, похвалили новый маршрут, отметив его важность при передвижении между портом и городом. По словам одного из работников Viking Line, линию долго ждали и то, что она открылась раньше 2025 года, стало приятным сюрпризом. Пассажиры подчеркнули, что теперь можно быстрее добраться до города и избегать дорогостоящих поездок на такси.
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