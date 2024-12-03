Бюро обслуживания PPA в Ласнамяэ закрывают. Посетители: „Не только русские стоят. Эстонцев, иностранцев много. Зря они так...“

Понедельник, час дня. Возле бюро обслуживания на Пинна нет свободных парковочных мест. Все время двери в бюро открываются и закрываются — поток посетителей не стихает.

Внутри — внушительные очереди. Самая большая — к фотобоксу, где можно сфотографироваться и подать отпечатки пальцев. Терпеливо ждут больше двадцати человек. Кто-то справляется быстро, кому-то довольно сложно разобраться.

„Думал, что заскочу на пять минут и выйду, но уже задержался на двадцать“, — говорит ожидающий своей очереди мужчина. Рассказывает, что обновляет вид на жительство, все документы подал электронно, поэтому необходимости приходить в бюро не было, только на фотографирование.

„Новость о том, что это отделение закроют, я слышал. Отношусь крайне негативно, — делится он своим мнением. — Во-первых, посмотрите, сколько людей, особенно пожилого возраста, приходят сюда. А ведь именно им сложнее всего разбираться, как подавать на документы онлайн. Из-за закрытия будут сложности добраться на другой конец города. Да и несколько раз: пока подал, потом — забрал. Неудобно“.

Рядом стоит пожилая пара, кивает и подтверждает. „Район у нас вот какой большой. Куда потом все люди будут документы ездить делать? На другой конец города? Зачем нас лишают?“ — удивляется пожилая женщина. Ее супруг аккуратно поправляет: „Ну экономия, денег нет, вот и закрывают“.

„Ну как денег нет, как может быть, чтобы уже на полицию денег в стране не было?“ — не унимается женщина.

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