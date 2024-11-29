Департамент полиции и погранохраны закрывает бюро обслуживания в Ласнамяэ

Когда именно это будет сделано и сколько человек в результате потеряет работу, пока неясно.

Заместитель генерального директора PPA в сфере развития Кристи Халлас пояснила, что при рассмотрении возможностей экономии департамент взял курс на сокращение услуг по выдаче ИД-карт, паспортов и других документов. Предпосылками для этого, по словам Халлас, являются более широкая доступность электронных услуг и все более укореняющаяся в людях привычка пользоваться самообслуживанием.

Халлас добавила, что решению о закрытии поспособствовало также то, что со следующего года снижается государственная пошлина для тех, кто получает документ в Selver, а не в помещениях PPA. “Хотя многие люди уже изменили свои привычки при ходатайстве о документах, сокращение физических услуг может привести к дискомфорту и недовольству некоторых людей“, - признала Халлас.

„Тем не менее, данное изменение оказывает небольшое влияние на непосредственную безопасность. Сейчас мы анализируем, в какой степени и когда будет можно изменить организацию оказания услуг“, - добавила представитель PPA.

Сейчас в ласнамяэском бюро оказываются следующие услуги:

Ходатайство о документе, удостоверяющем личность, и его выдача

Последующее обслуживание дигитального документа (в т. ч. обновление сертификатов и ПИН-кодов)

Ходатайство о гражданстве Эстонии, его восстановление, освобождение и отказ от него

Ходатайство о виде на жительство и его продление

Ходатайство о праве на проживание и его продление (гражданин ЕС и члены его семьи)

Регистрация для краткосрочной работы в Эстонии

Продление времени пребывания и ходатайство о визе

Продление временной защиты

Ходатайство о разрешении на оружие

Отчуждение и регистрация оружия

Возможность воспользоваться предназначенным для клиентов компьютером

После закрытия в Таллинне останется только одно бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны - на Таммсааре теэ в Мустамяэ.

Полиция уже сейчас на своем сайте отмечает, что самый быстрый и безопасный способ подачи ходатайства на получение документов – среда самообслуживания.

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