02.12.2024, 20:57
Olerex отделался небольшим штрафом. Но в следующий раз придется заплатить гораздо больше(1)
Новый штраф ждет компанию Olerex еще в этом году
ФОТО: | Delfi Meedia
Конкурент разочарован небольшим штрафом, наложенным на топливную фирму Olerex, которая обвинялась в том, что выпустила на рынок слишком мало биотоплива. Согласно пояснению Департамента конкуренции, уровень штрафов, действовавший на момент, когда компания Olerex совершила нарушение, не позволил наложить более высокий штраф. Следующее нарушение будет караться уже более сурово.
„Вся деятельность Департамента окружающей среды была большим разочарованием“, - говорит член правления топливной фирмы Terminal Oil Алан Вахт, комментируя сумму штрафа, наложенного на Olerex в результате действий департамента.
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