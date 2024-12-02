Экономика
02.12.2024, 20:57

Olerex отделался небольшим штрафом. Но в следующий раз придется заплатить гораздо больше

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Новый штраф ждет компанию Olerex еще в этом году
Топливные резервуары конкурента Olerex - компании Terminal Oil
Топливные резервуары конкурента Olerex - компании Terminal Oil
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Конкурент разочарован небольшим штрафом, наложенным на топливную фирму Olerex, которая обвинялась в том, что выпустила на рынок слишком мало биотоплива. Согласно пояснению Департамента конкуренции, уровень штрафов, действовавший на момент, когда компания Olerex совершила нарушение, не позволил наложить более высокий штраф. Следующее нарушение будет караться уже более сурово.

„Вся деятельность Департамента окружающей среды была большим разочарованием“, - говорит член правления топливной фирмы Terminal Oil Алан Вахт, комментируя сумму штрафа, наложенного на Olerex в результате действий департамента.

На прошлой неделе Государственный суд принял решение, согласно которому компания Olerex признана виновной в нарушении обязательства по биотопливу и была оштрафована на сумму 300 000 евро. Департамент окружающей среды представил это как победу и назвал назначенный Olerex штраф огромным. Штраф был назначен за нарушение, допущенное в 2022 году. По оценке Эстонской ассоциации транспортного топлива, выигрыш Olerex в том году благодаря мошенническим действиям составил 35 миллионов евро.

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