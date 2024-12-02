Olerex отделался небольшим штрафом. Но в следующий раз придется заплатить гораздо больше

На прошлой неделе Государственный суд принял решение, согласно которому компания Olerex признана виновной в нарушении обязательства по биотопливу и была оштрафована на сумму 300 000 евро. Департамент окружающей среды представил это как победу и назвал назначенный Olerex штраф огромным. Штраф был назначен за нарушение, допущенное в 2022 году. По оценке Эстонской ассоциации транспортного топлива, выигрыш Olerex в том году благодаря мошенническим действиям составил 35 миллионов евро.