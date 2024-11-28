Госсуд поставил точку: компания Olerex виновна, штраф составит 300 000 евро
Решением Государственного суда вошло в силу решение Департамента окружающей среды, которое признало топливную компанию Olerex виновной в нарушении обязательства по биодобавкам в топливе в 2022 году. Второе подряд нарушение требований по биодобавкам повлечет для предприятия штраф в размере 300 000 евро.
Гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра отметил, что цель требования о доле биотоплива — сделать топливный бизнес более чистым. „Требование предлагать потребителю наряду с фоссильным топливом также топливо из возобновляемых источников установлено для того, чтобы смягчить изменения климата и сделать топливный бизнес — сектор, оказывающий очень большое воздействие на окружающую среду, - более экологичным. Решение Госсуда показывает, что Департамент окружающей среды находится на правильном пути в обеспечении соблюдения этих требований“, - сказал Вакра.
В декабре прошлого года Департамент окружающей среды в рамках производства о правонарушении признал компанию Olerex виновной в невыполнении обязательств по доле биотоплива в 2022 году. Департамент обвинил топливную фирму в том, что продаваемом ею топливе было недостаточное содержание топлива из возобновляемых источников. В принятом в четверг (28.11) Госсудом решении существенно снижен штраф за нарушение, его размер окончательно определен в 300 000 евро. Напомним, что Тартуский уездный суд сократил в марте наложенный на Olerex штраф с 8 миллионов евро до 1 миллиона евро.
За аналогичное нарушение 2021 года Департамент окружающей среды назначил предприятию штраф в размере 12 тысяч евро. Это решение также вошло в силу после длительных судебных споров.
„Экономия за счет окружающей среды не должна окупаться. Нарушения обязательства по доле биотоплива влияют как на честную конкурентную среду, так и на будущее качество жизни для всех нас. Каждое последующее нарушение должно сопровождаться более строгим наказанием, ведь конечная цель — обеспечить соблюдение требований, - сказал Вакра. - И в самом деле, эстонские торговцы топливом в последние годы сделали возобновляемые виды топлива более доступными для потребителя, чем раньше. Картина становится всё лучше и мы продолжим работу во имя того, чтобы правила были бы более четкими, понятными, а нарушения были бы наказуемыми“.
Требования к доле биотоплива вытекают из Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха и предусматривают, что не менее 7,5% направляемого на потребление жидкого топлива должно быть произведено не из ископаемых источников, что позволит сократить выбросы парниковых газов. Для выполнения требований у продавцов топлива есть ряд вариантов, например предлагать используемый на транспорте биогаз или предлагать потребителю вместо дизельного топлива, изготавливаемого из нефти, в качестве альтернативы биодизель второго поколения или HVO.
Конкуренты требовали огромного штрафа
Конкуренты Olerex на топливном рынке Эстонии требовали строже наказать нарушителя. „По сравнению с честными правилами игры нарушение закона должно быть для жулика гораздо более дорогим решением“, - говорил в августе в издании Ärileht член правления компании Terminal Алан Вахт.
„За последние три года компания Olerex сэкономила за счет окружающей среды целых 50-51 миллион евро, совершив тем самым климатическое преступление и получив как нечестный игрок на топливном рынке большое конкурентное преимущество“, - отметил Вахт.
„Нечестная игра на рынке топлива и климатическое преступление не могут и не должны никоим образом окупаться“, - подчеркнул Вахт и добавил, что по закону штраф может достигать 20 миллионов евро. В той же статье он утверждал, что именно из-за Olerex люди должны платить на 10 центов больше за каждый литр топлива.
Olerex считает слова конкурента клеветой.