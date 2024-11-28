Госсуд поставил точку: компания Olerex виновна, штраф составит 300 000 евро

Гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра отметил, что цель требования о доле биотоплива — сделать топливный бизнес более чистым. „Требование предлагать потребителю наряду с фоссильным топливом также топливо из возобновляемых источников установлено для того, чтобы смягчить изменения климата и сделать топливный бизнес — сектор, оказывающий очень большое воздействие на окружающую среду, - более экологичным. Решение Госсуда показывает, что Департамент окружающей среды находится на правильном пути в обеспечении соблюдения этих требований“, - сказал Вакра.

В декабре прошлого года Департамент окружающей среды в рамках производства о правонарушении признал компанию Olerex виновной в невыполнении обязательств по доле биотоплива в 2022 году. Департамент обвинил топливную фирму в том, что продаваемом ею топливе было недостаточное содержание топлива из возобновляемых источников. В принятом в четверг (28.11) Госсудом решении существенно снижен штраф за нарушение, его размер окончательно определен в 300 000 евро. Напомним, что Тартуский уездный суд сократил в марте наложенный на Olerex штраф с 8 миллионов евро до 1 миллиона евро.

За аналогичное нарушение 2021 года Департамент окружающей среды назначил предприятию штраф в размере 12 тысяч евро. Это решение также вошло в силу после длительных судебных споров.

„Экономия за счет окружающей среды не должна окупаться. Нарушения обязательства по доле биотоплива влияют как на честную конкурентную среду, так и на будущее качество жизни для всех нас. Каждое последующее нарушение должно сопровождаться более строгим наказанием, ведь конечная цель — обеспечить соблюдение требований, - сказал Вакра. - И в самом деле, эстонские торговцы топливом в последние годы сделали возобновляемые виды топлива более доступными для потребителя, чем раньше. Картина становится всё лучше и мы продолжим работу во имя того, чтобы правила были бы более четкими, понятными, а нарушения были бы наказуемыми“.