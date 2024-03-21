Суд в несколько раз уменьшил сумму штрафа, назначенного компании Olerex Департаментом окружающей среды

В среду, 20 марта, Тартуский уездный суд направил участникам процесса решение, в котором отмечается, что вина предприятия невелика, отягчающих обстоятельств нет, и поэтому, по мнению суда, меньший размер штрафа оправдан. Суд сократил наложенный на Olerex штраф с 8 миллионов евро до 1 миллиона евро.

Как сказал представляющий интересы Olerex присяжный адвокат Оливер Няэс, предприятие подробно изучит содержание судебного решения, но, вероятно, будет его обжаловать, поскольку, учитывая обстоятельства, описанные в решении, штраф по-прежнему непропорционально велик и не соответствует собственным обоснованиям суда.

„Столь существенное снижение суммы штрафа судом первой инстанции наглядно показывает, насколько явно необоснованным и несоразмерным было решение Департамента окружающей среды о назначении штрафа. В то же время, ввиду малозначительности выявленного нарушения, приговор, вынесенный уездным судом, тоже не может считаться обоснованным. Я считаю, что Государственный суд может внести свои корректировки“, – сказал Няэс.

В декабре прошлого года компания Olerex оспорила наложенный на нее Департаментом окружающей среды штраф в размере 8 миллионов евро за предполагаемое нарушение Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха. В январе, изучив мнение Olerex, Департамент окружающей среды в письме, направленном в суд, просил отменить наказание на основании Закона о жидком топливе, поскольку предпосылок для этого не имеется.

Департамент окружающей среды выразил пожелание, чтобы судебное разбирательство было продолжено только в отношении предполагаемого нарушения Закона об охране атмосферного воздуха. Однако, несмотря на то, что значительная часть решения, касающегося производства о проступке, отпала, сумму штрафа департамент не изменил.