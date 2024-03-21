Суд в несколько раз уменьшил сумму штрафа, назначенного компании Olerex Департаментом окружающей среды
Тартуский уездный суд вынес решение об отмене штрафа, который в конце прошлого года в рамках производства о проступке Департамент окружающей среды наложил на компанию Olerex за нарушение обязательств по биодобавкам в топливе и снизил сумму штрафа в восемь раз, как пишет Delfi Ärileht.
В среду, 20 марта, Тартуский уездный суд направил участникам процесса решение, в котором отмечается, что вина предприятия невелика, отягчающих обстоятельств нет, и поэтому, по мнению суда, меньший размер штрафа оправдан. Суд сократил наложенный на Olerex штраф с 8 миллионов евро до 1 миллиона евро.
Как сказал представляющий интересы Olerex присяжный адвокат Оливер Няэс, предприятие подробно изучит содержание судебного решения, но, вероятно, будет его обжаловать, поскольку, учитывая обстоятельства, описанные в решении, штраф по-прежнему непропорционально велик и не соответствует собственным обоснованиям суда.
„Столь существенное снижение суммы штрафа судом первой инстанции наглядно показывает, насколько явно необоснованным и несоразмерным было решение Департамента окружающей среды о назначении штрафа. В то же время, ввиду малозначительности выявленного нарушения, приговор, вынесенный уездным судом, тоже не может считаться обоснованным. Я считаю, что Государственный суд может внести свои корректировки“, – сказал Няэс.
В декабре прошлого года компания Olerex оспорила наложенный на нее Департаментом окружающей среды штраф в размере 8 миллионов евро за предполагаемое нарушение Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха. В январе, изучив мнение Olerex, Департамент окружающей среды в письме, направленном в суд, просил отменить наказание на основании Закона о жидком топливе, поскольку предпосылок для этого не имеется.
Департамент окружающей среды выразил пожелание, чтобы судебное разбирательство было продолжено только в отношении предполагаемого нарушения Закона об охране атмосферного воздуха. Однако, несмотря на то, что значительная часть решения, касающегося производства о проступке, отпала, сумму штрафа департамент не изменил.
Производство о проступке касается ситуации, когда в конце 2022 года для выполнения обязательства по биодобавкам предприятие Olerex приобрело топливо вместе с сертификатами, зарегистрированными в базе данных международного сертификатора (ISCC). Топливо было куплено у международной мегакорпорации Trafigura. По мнению Департамента окружающей среды, в Эстонии эти сертификаты не могут приниматься во внимание для выполнения обязательств по биотопливу.
Компания Olerex, как следует из ее заверений, не получила от этой сделки никакой финансовой выгоды, так как покупка топлива и сертификатов была сопряжена со значительными дополнительными расходами. Olerex ставит перед собой задачу выполнять возложенные на нее законом обязательства, действия компании не оьеспечили ей коммерческое преимущество.
Департамент окружающей среды: размер штрафа свидетельствует о тяжести нарушения
„Штраф в размере одного миллиона евро, наверное, самый большой в истории Эстонии штраф за проступок, он наглядно свидетельствует о тяжести нарушения“, - сказал заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу.
Суд согласился с Департаментом окружающей среды и наказал топливную фирму штрафом, сумма которого составляет примерно одну шестую часть годовой прибыли Olerex.
Как напомнил Аварсалу, предприятие уже заплатило 12 000 евро за прежнее нарушение. „Самое серьезное производство, уголовное дело, связанное с предоставлением неверных данных, еще продолжается“, - сказал он.
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