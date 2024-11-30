Санкции против России: как Эстония адаптировала экспортные потоки

И хотя российская пропаганда утверждает, что санкции приносят только пользу, реальная картина иная. Ограниченные товары, как подпадающие под санкции, так и исключенные из торгового оборота по репутационным причинам, всё чаще завозятся через обходные пути.

Так сокращение экспорта из Эстонии в Россию сопровождается ростом поставок в соседние с Россией страны. Анализ данных за период с 2021 года по сентябрь 2023 года показывает, что во многих случаях объемы поставок в эти страны увеличились в разы. Этот факт отражает общую тенденцию: санкции и ограничения не уничтожают спрос на продукцию, а создают новые логистические альтернативные схемы.

На фоне сокращения поставок товаров в Россию Эстония демонстрирует резкий рост экспорта в страны, которые традиционно не входили в число её крупнейших торговых партнеров. Среди них — Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Не исключено, что значительная часть этого экспорта связана с обходом прямых поставок на российский рынок через так называемые „параллельные“ маршруты.

Также заслуживает внимания рост экспорта в такие страны как Турция и Сербия. Эти страны, сохраняя связи как с Европейским союзом, так и с Россией, могут частично использоваться в качестве транзитных узлов для доставки товаров на российский рынок.

Отдельного внимания заслуживает Беларусь. Несмотря на то что она сама находится под санкциями, эти ограничения часто отличаются от тех, что направлены на Россию. Такое несоответствие позволяет использовать Беларусь как альтернативный маршрут для поставок на российский рынок. В результате объемы экспорта товаров из Эстонии в Беларусь заметно увеличились.

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