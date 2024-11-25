ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР | Эстония сократила объемы торговли с Россией, но в разы увеличила экспорт в Центральную Азию. Есть ли тут связь?

Война в Украине перешла за отметку в 1000 дней, превращаясь из затяжного противостояния в символ мужества и стойкости с одной стороны и пример наличия ресурса на продолжение эскалации — с другой. Несмотря на беспрецедентный санкционный натиск, российская экономика продемонстрировала гибкость. Адаптивность бизнеса, умение перенаправлять торговые потоки и использовать лазейки в санкционных режимах позволили стране-агрессору продолжать получать необходимые товары, причем зачастую даже через те государства, которые поддерживают жесткие ограничения.