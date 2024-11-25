Экономика
25.11.2024, 07:00

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР | Эстония сократила объемы торговли с Россией, но в разы увеличила экспорт в Центральную Азию. Есть ли тут связь?

 
Александр Маляренко
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: KIRSANOV YURY | Shutterstock

Война в Украине перешла за отметку в 1000 дней, превращаясь из затяжного противостояния в символ мужества и стойкости с одной стороны и пример наличия ресурса на продолжение эскалации — с другой. Несмотря на беспрецедентный санкционный натиск, российская экономика продемонстрировала гибкость. Адаптивность бизнеса, умение перенаправлять торговые потоки и использовать лазейки в санкционных режимах позволили стране-агрессору продолжать получать необходимые товары, причем зачастую даже через те государства, которые поддерживают жесткие ограничения.

Российская экономика и санкции: уроки адаптации

Российская экономика удивила многих экспертов своей способностью приспосабливаться к санкциям, которые, как ожидалось, должны были заставить страну пересмотреть агрессивный внешнеполитический курс. Однако реальность оказалась иной: российский бизнес, переживший „шоковую терапию“ 1990-х и мировой финансовый кризис 2008 года, научился выживать и находить нестандартные решения. Даже в условиях, когда эффективность работы компаний зачастую остается низкой, они демонстрируют способность добиваться результата без учета его цены.

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