ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1008-й день) | Ночью Украину атаковало около 90 дронов, премьер-министр Словакии решил посетить парад в Москве, Трамп назначил посланника по Украине и России

ВСУ: ночью украинские регионы атаковали 89 дронов, сбито 36

По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 89 ударных дронов, как типа Shahed, так и „неустановленного типа“, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

36 из них были сбиты, 48 „локационно потеряны“ (уточняется, что „вероятно из-за активного противодействия РЭБ“), пять вышли из подконтрольного Украине воздушного пространства в сторону Беларуси, России или украинских оккупированных территорий.

По состоянию на утро 27.11 данных о пострадавших не было, но в Киевской области обломками повреждены жилые дома и имущество жителей.

Национальная полиция Украины сообщала, что по состоянию на 08:30 по местному времени известно о повреждении 18 квартир трех многоквартирных домах и трех офисных помещений, а также четырех частных домов.

В самом Киеве во время ночной атаки был поврежден объект нежилой инфраструктуры в Днепровском районе, госпитализировано двое пострадавших, третий от госпитализации отказался.

Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса еще 24 миллиарда долларов для помощи Украине и поставку оружия

По данным издания Politico, 16 миллиардов долларов будут направлены на пополнение запасов американского оружия, которое есть у Украины. Еще восемь миллиардов долларов предлагается выделить на Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон заключает контракты с производителями, а не предоставляет технику и вооружение напрямую со своих складов. Politico оценивает шансы на одобрение запроса конгрессом как „небольшие“.

Российские оккупационные власти сообщили об отключении электричества в захваченных частях Запорожской и Херсонской областей

В Запорожской области повреждение произошло на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону, написан в телеграме глава оккупационной российской администрации Евгений Балицкий.