ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1008-й день) | Ночью Украину атаковало около 90 дронов, премьер-министр Словакии решил посетить парад в Москве, Трамп назначил посланника по Украине и России
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
ВСУ: ночью украинские регионы атаковали 89 дронов, сбито 36
По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 89 ударных дронов, как типа Shahed, так и „неустановленного типа“, в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
36 из них были сбиты, 48 „локационно потеряны“ (уточняется, что „вероятно из-за активного противодействия РЭБ“), пять вышли из подконтрольного Украине воздушного пространства в сторону Беларуси, России или украинских оккупированных территорий.
По состоянию на утро 27.11 данных о пострадавших не было, но в Киевской области обломками повреждены жилые дома и имущество жителей.
Национальная полиция Украины сообщала, что по состоянию на 08:30 по местному времени известно о повреждении 18 квартир трех многоквартирных домах и трех офисных помещений, а также четырех частных домов.
В самом Киеве во время ночной атаки был поврежден объект нежилой инфраструктуры в Днепровском районе, госпитализировано двое пострадавших, третий от госпитализации отказался.
Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса еще 24 миллиарда долларов для помощи Украине и поставку оружия
По данным издания Politico, 16 миллиардов долларов будут направлены на пополнение запасов американского оружия, которое есть у Украины. Еще восемь миллиардов долларов предлагается выделить на Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон заключает контракты с производителями, а не предоставляет технику и вооружение напрямую со своих складов. Politico оценивает шансы на одобрение запроса конгрессом как „небольшие“.
Российские оккупационные власти сообщили об отключении электричества в захваченных частях Запорожской и Херсонской областей
В Запорожской области повреждение произошло на линии электропередачи, что стало причиной отключения электроснабжения по всему региону, написан в телеграме глава оккупационной российской администрации Евгений Балицкий.
В частично оккупированной Херсонской области около 5:00 также произошло аварийное отключение на линии электропередачи Джанкой — Мелитополь, писал глава оккупационных властей Владимир Сальдо. Без света осталось 69 населенных пунктов.
Атака украинских дронов и ракет на оккупированный Севастополь
Глава российской администрации аннексированного Севастополя Михаила Развозжаев написал в своем телеграме, что российские военные успешно отразили атаку на город.
Как от заявил, над морем были сбиты пять беспилотников и „предположительно“ две ракеты. Воздушная тревога не объявлялась, поскольку это делается, „когда на город идет от 20 БПЛА“, добавил Развозжаев.
Премьер-министр Эстонии Михал провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Политики обсудили дальнейшее тесное сотрудничество в рамках двустороннего сотрудничества, а также поддержку Украины и развитие оборонного потенциала НАТО. Михал подчеркнул важность продолжения помощи Украине в достижении прочного и справедливого мира.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвала страны Евросоюза повысить расходы на оборону
Она выступила в Европарламенте перед успешным для нее голосованием по новому составу Еврокомиссии, которую второй раз возглавит фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен посчитала неправильным, что страны ЕС коллективно тратят 1,9% своего ВВП на оборону, а Россия, по ее словам, — до 9% (очевидно, при этом имеются в виду совокупные траты российского бюджета на оборону и безопасность).
Страны НАТО ставят перед собой цель довести свои оборонные расходы до 2% ВВП.
„Мы должны быть настолько амбициозны, насколько серьезны угрозы“, — подчеркнула фон дер Ляйен.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приедет в Москву на парад Победы
Роберт Фицо официально объявил, что принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Такое намерение он высказывал еще в октябре.
Словацкий премьер написал, что красноармейцы и народы бывшего СССР „сыграли незаменимую роль в победе над фашизмом и победе во Второй мировой войне“.
Фицо стал первым лидером страны — члена ЕС, который заявил о намерении приехать в Москву. Ранее стало известно, что парад 9 мая посетит президент Сербии Александр Вучич.
Дональд Трамп выдвинул Кита Келлога на должность специального посланника по Украине и России
Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить бывшего секретаря Совета по нацбезопасности Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России.
„Я рад выдвинуть кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на пост помощника президента и специального посланника по Украине и России, — написал Трамп в социальной сети Truth Social. — Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасными“.
Кит Келлог — генерал-лейтенант армии США в отставке. Ему 80 лет. Он был ответственным секретарем Совета нацбезопасности США c января 2017 по апрель 2018 года, а затем советником по национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе.
По данным Reuters и The Wall Street Journal, Кит Келлог вместе с другим советником избранного президента Фредом Флейтцем выступили авторами одного из планов окончания российско-украинской войны, предложенных Трампу. Согласно их идее, Киев лишат военной помощи Вашингтона, если он не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Россию, что отказ от переговоров с ее стороны приведет к увеличению американской поддержки Украины.