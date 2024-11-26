Премьер-министр Михал провел телефонный разговор с Трампом

В начале разговора Михал поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США в начале ноября, и уверил, что Эстония остается союзником, приверженным трансатлантическим отношениям, в чем США могут не сомневаться.

Михал также подчеркнул важность продолжения помощи Украине в достижении прочного и справедливого мира. „Путин не изменил своих целей во время войны. Он по-прежнему хочет завоевать всю Украину и фундаментально изменить архитектуру безопасности Европы. Единственный путь к прочному миру — оставаться едиными и продолжать поддерживать Украину до победы“.

Михал также подтвердил поддержку Эстонии в области укрепления оборонного потенциала НАТО и увеличения оборонных инвестиций в Европе.

„Учитывая возросшую российскую угрозу, целевого показателя расходов НАТО на оборону в 2% уже недостаточно. Не позднее предстоящего саммита НАТО в Гааге, который состоится в следующем году, должна быть согласована новая совместная цель расходов на оборону“, - сказал он.

В этом году Эстония направит на оборону 3,4% ВВП.

Михал добавил, что он был рад поговорить с Трампом.

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