Politico: Байден тайно запросил у конгресса еще 24 миллиарда долларов помощи Украине

По данным издания, 16 миллиардов долларов будут направлены на пополнение запасов американского оружия, которое есть у Украины, передает „Медуза“. Еще восемь миллиардов долларов предлагается выделить на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), в рамках которой Пентагон заключает контракты с производителями, а не предоставляет технику и вооружение напрямую со своих складов.