Politico: Байден тайно запросил у конгресса еще 24 миллиарда долларов помощи Украине
Президент США Джо Байден тайно запросил у конгресса еще 24 миллиарда долларов для помощи Украине и поставку оружия, пишет Politico со ссылкой на полученный журналистами документ.
По данным издания, 16 миллиардов долларов будут направлены на пополнение запасов американского оружия, которое есть у Украины, передает „Медуза“. Еще восемь миллиардов долларов предлагается выделить на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), в рамках которой Пентагон заключает контракты с производителями, а не предоставляет технику и вооружение напрямую со своих складов.
Детали предложения изданию подтвердили два помощника конгрессмена. По их словам, конгресс получил его в понедельник.
Администрация Байдена стремится включить этот запрос в расширенный пакет государственных расходов, который, как ожидается, будет рассмотрен в декабре. Politico оценивает шансы на одобрение запроса конгрессом как „небольшие“.