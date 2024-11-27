Легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе четырехлетнюю девочку

26 ноября в 08.18 произошло дорожное происшествие в Пярну вместе пересечения Таллинна маантеэ и улицы Ряэма, где 44-летняя женщина, поворачивая направо на легковом автомобиле Ford Edge, наехала на 4-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

В 16.10 произошло дорожное происшествие в Нарве на регулируемом светофорами перекрестке улиц Кересе и Креэнхольми. 26-летний мужчина, совершая левый поворот на легковом автомобиле Kia Sportage, наехал на 75-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть. Пешехода доставили в больницу. Более подробно об этой аварии читайте ЗДЕСЬ.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.